No era un día fácil. Había mucho que ganar, pero era aún mayor lo que había que perder. Podían reaparecer la ansiedad, los nervios, la desesperación o la impaciencia. Sin embargo, el Unicaja y la afición las dejaron en casa para volver a darse la mano y recuperar la senda de la victoria con un triunfo incontestable ante todo un rival directo como el Joventut (113-91). ¡Y de qué forma! ¡Ahora sí!

Era cuestión de confiar. Nada pasa porque sí. Ni fueron casualidad las tres derrotas ni tampoco este triunfo lo ha sido. El equipo necesitaba recuperar piezas y trabajar, trabajar y trabajar. El Unicaja del día del Lenovo no fue el mismo que el del Valencia, ni siquiera este con respecto al de Las Palmas.

Es posible que Ibon Navarro reflexione sobre los 91 puntos encajados, pero hay cosas que celebrar. Anotaron los 12 jugadores del Unicaja, ¡¡la mitad superando la decena!!, volvieron los Carter, Kalinoski, Will Thomas, Ejim... todos. Sin embargo, hay un nombre muy especial: Kravish ya está de vuelta. Anotó 6 de los primeros 8 puntos en 6.33 minutos. No jugó más porque acabó eliminado por faltas -algunas discutibles-, pero todo invita a recuperar la sonrisa respecto a su figura.

Al margen del rendimiento individual de todos, el equipo brilló. Recuperó las mejores sensaciones y una alegría muy desbordante para recuperar un baloncesto de muy alto nivel. No da cualquiera 29 asistencias ni tampoco anota con el 61% de acierto. El grupo sacó a relucir la garra y el talento para volver a ganar. ¡No había que desconfiar! De hecho, a una canasta estuvieron de superar el récord histórico de anotación en casa (114 puntos).

Volvió también el mejor Carpena

Con una victoria siempre es fácil destacar muchas cuestiones. Sin embargo, hay una más que evidente. La actitud del Carpena ha sido motivo de debate desde el Unicaja-Valencia. Opiniones por todos lados y de todos los colores, pero había que demostrar en el pabellón que solo había sido un simple tropezón. Era cosa de todos, no solo de los 12 jugadores, y la afición fue el primer paso, con las 9.238 personas, incluso antes de empezar el encuentro, para tener el marcador a favor.

Las alegrías no iban a tardar demasiado en llegar. Kravish y Perry, asumiendo el protagonismo, lideraron los primeros minutos del partidos en los que Onuaku minimizó la ventaja cajista (10-8). Un toma y daca continuo en los que los de Ibon Navarro se vieron muy cómodos en ataque hasta el momento de los cambios. Ahora bien, el rival de enfrente era el Joventut y ganar de 10 desde el minuto 8 era una utopía con la que todos habíamos soñado. Solo una utopía, por eso el +1 para acabar el primer cuarto (23-22).

Acelerón insuperable

Pero aquí nadie quería ningún sufrimiento extra y pronto empezaron a subir la intensidad de las marchas. Carles Durán lo intentó parar pronto (31-26), pero el Unicaja siempre reaccionaba antes y mejor. Perry, Osetkowksi, Djedovic, Kalinoski... daba igual, absolutamente todos estaban concienciados de los pasos a dar. La ventaja empezó a crecer y superó la decena con trabajo y más trabajo. 35 puntos en el segundo cuarto, qué barbaridad (58-46), pero había que seguir.

No volvió mal el equipo del intermedio. De hecho, los primeros puntos de Kameron Taylor sirvieron para que todos los cajistas ya hubiesen anotado antes del minuto 22. Había más grandes noticias. No hubo ningún síntoma de desaparición, como sí había ocurrido otras veces. Solo Andrés Feliz y Deshawn Thomas intentaron plantarle cara a los malagueños, y solo fue un intento porque ningún elemento individual podía superar la gran fortaleza del Unicaja: el equipo. De ahí el 85-64.

El último cuarto no tuvo ninguna historia, lo que no significó que los de Ibon Navarro tiraran del freno de mano. El base dominicano de la Penya fue el único que no dejó de intentarlo hasta el final, aunque una torcedura de tobillo le retiró de la pista. Ahora bien, los que no se retiraron fueron los malagueños, que diseñaron jugadas hasta el último segundo.

Puesto un punto y final brillante ante el Joventut (113-91) toca pensar ya en la BCL. El próximo 18 de octubre comienza la tercera campaña en la competición europea de la FIBA. Y tocará hacerlo con una sonrisa ante el Falco Vulcano Szombathely de Hungría