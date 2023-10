Así es y así juega el Falco Szombathely, primer rival del Unicaja en la BCL 23/24

El Falco Vulcano Szombathely será este miércoles el primer rival del Unicaja en la liguilla de la primera fase de la Basketball Champions League. Un equipo desconocido para el gran público, que basa su fortaleza en su poderío como local y que parte como el rival más débil de este Grupo A que completan el Le Mans francés y el Peristeri griego.

El Falco es un equipo ofensivo, en el que casi cualquier jugador puede anotar. En defensa, sus jugadores cambian en todos los bloqueos, algo distintivo de su juego. Los exteriores son de una estatura similar, independientemente de la posición que ocupan, lo que permite que sus roles cambien en su juego de perímetro haciendo sufrir a la defensa del equipo rival. El conjunto húngaro mantiene muchos jugadores de la temporada pasada por lo que juega casi de memoria. Estos son y así juegan sus jugadores:

Marcell Pongo/Base

Nuevo en el equipo. El habitual base titular. Le está costando jugar al nivel que lo hizo el año pasado en el equipo que fue subcampeón de la liga húngara. Es un tirador, sobre todo a pies quietos. Buen director de juego. Agresivo en las penetraciones.

Stefan Pot/Base

De los que siguen del año pasado. A veces es el base titular y a veces sale desde el banquillo. Incluso en ocasiones su entrenador lo coloca en la pista junto a Pongo. Serbio, alto. A veces postea si el base rival es más bajito. Es un buen jugador. Tiene muchas tablas. Es un tirador decente de media distancia, pero no de 3 puntos, aunque lo suyo son las penetraciones agresivas, sobre todo a mano derecha. Buen cuerpo, incluso puede aportar algo de rebote ofensivo.

Zoltan Perl/Escolta

Jugó hace tiempo en el Estudiantes. Su mejor anotador. No es un gran tirador, pero es muy agresivo penetrando. Muy activo en su juego. Es el finalizador de muchas posesiones. Por su agresividad saca muchas faltas y muchos tiros libres. No abusa del tiro porque no tiene buenos porcentajes.

Szilard Benke/Escolta-Alero

Juega de dos y de tres. Recién llegado desde Francia este verano, aunque ya había jugado en este equipo. Sobre todo es un tirador. Muy agresivo también en ataque. Puede anotar desde todas las posiciones. Va a canasta con mano derecha, aunque prefiere tirar que penetrar. Es un jugador importante para ellos.

Andras Tanoh Dez/Alero

Joven que llega de otro equipo húngaro. Muy atlético. Hace muchas cosas. Es su mejor defensor. Muchas veces le ponen a defender a los bases contrarios si son muy anotadores. Su papel es más de defensa, aunque en ataque siempre está en la esquina preparado para armar el brazo y tirar. Muy rápido.

Antonio Jordano/Alero

Croata. Procedente de la liga francesa. Sobre todo es un tirador. El más especialista de 3 del equipo. Cada vez que pueda va a lanzar de 3.

Matt Tiby/Ala-Pívot

Es un ala-pívot abierto. Sabe jugar. Buen reboteador de ataque. Corre bien la pista para meter canastas de «palomero». Abre bien el campo por su amenaza en el bloqueo y salir fuera. Utiliza muy bien su cuerpo cuando se va para dentro.

Benedek Kovacs/Ala-Pívot

El «4» suplente, aunque puede jugar puntualmente también de alero. Mucha energía, pero tirador con porcentajes irregulares. Aprovecha bien las ventajas que le generan sus compañeros. Es algo pequeño para jugar de «4». Tiene más energía en ataque que talento.

Akos Keller/Pívot

Su pívot titular. Es un jugador con buena mano desde fuera. Buena movilidad, buen pasador, buen reboteador. Mucha facilidad para jugar bloqueo y continuidad. Se pelea bien con los pívots rivales debajo de aro.

Boris Barac/Pívot

Puntualmente puede jugar de «4», aunque es el habitual suplente del pívot. Es hermano de Stanco Barac, que jugó en el Baskonia. Es su mejor jugador de poste bajo. Recibe muchos balones ahí abajo que termina con mano derecha. Buen tirador de media distancia. Algo blandito, pero mucho talento en ataque. No es muy físico.

Marko Krivacevic/Pívot

Su tercer «5». Zurdo, con buen rebote ofensivo. Tiene mucho talento. Le pone mucha energía. No es un jugador con demasiado protagonismo.

Peter Veraszo/Base

Tercer base. Solo juega en los partidos de la Liga húngara cuando su equipo tiene el partido resuelto. Jugador joven. Lo normal es que no juegue ningún minuto este miércoles contra el Unicaja.