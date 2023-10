Al Breogán de Veljko Mrsic parece que le ha mirado un tuerto. Desde pretemporada se le acumulan los problemas físicos a una plantilla breoganista que se va a presentar en Málaga este fin de semana para jugar contra el mejor Unicaja de lo que va de curso, tras cuatro victorias seguidas, sin su base titular, sin su escolta titular y sin su ala-pívot titular, todos ellos lesionados. Además, tampoco cuenta, porque no están ya en su plantilla, dos de sus fichajes más importantes del pasado mercado estival, el pívot Dimitrios Agravanis y, sobre todo, el base esloveno llamado a liderar el equipo este curso 23/24, Zan Sisko, que han causado baja definitiva en el cuadro lucense.

Mala suerte con las lesiones

La verdad es que no está teniendo nada de suerte el "Breo". La lesión de Toni Nakic en pretemporada, a finales de agosto, fue el primer revés de los lucenses. El croata era la gran baza de Mrsic para la posición de "4" y no volverá a las pistas durante algunos meses más.

Tampoco salió bien la apuesta por el base esloveno Zan Sisko. Procedente del Bayern alemán, iba a ser el jugador mejor pagado de la plantilla y el presunto líder del equipo celeste durante esta temporada. La pasada campaña atravesó problemas anímicos en Alemania y decidió parar de competir, pero parecía el pasado verano recuperado y con ganas de volver a sentirse importante. El Breogán apostó fuerte por él, pero tras solo unas semanas en Lugo, se repitieron esos problemas y el jugador pidió rescindir su contrato para como él mismo explicó "abrir una nueva etapa" en su vida.

Sergi García, baja en Málaga

Para Veljko Mrsic fue un revés importante. Se quedó sin el que iba a ser su extensión en la pista. Pero como todo lo que va mal, todavía puede ir peor, su recambio Sergi García, que pasó de la noche a la mañana de base suplente a base titular, también se ha lesionado y es baja para este sábado.

No tiene Mrsic tampoco buenas noticias en el perímetro. El suizo Anthony Polite, escolta titular del equipo, sigue de baja, tras no recuperarse todavía de su lesión en el aductor izquierdo, por lo que tampoco podrá jugar en el Martín Carpena.

Ante tantos problemas, el Breogán se ha visto obligado a salir al mercado. Para la posición de base ha firmado a un viejo conocido del baloncesto español, Conner Frankamp. El problema con él es que lleva sin jugar desde mayo y está sin ritmo y en pleno proceso de reacondicionamiento físico.

Un exNBA, el último en llegar

El último en llegar ha sido el fichaje más mediático sin duda: Justin Anderson. Nada menos que un primera ronda del draft con 242 partidos jugados en la NBA. El alero tiene previsto llegar a Lugo este jueves o a lo sumo el viernes. Aunque no es oficial, lo más probable es que no juegue este sábado en el Carpena. Si lo hace será sin conocer a sus compañeros y sin entrenar con el equipo, algo que invita a pensar que Mrsic no lo utilizará en el choque contra el Unicaja... (si es que viaja a Málaga).

La consecuencia a tanto vaivén en la plantilla es que el Breogán llega a Málaga penúltimo en la tabla, con un balance de una única victoria y cinco derrotas en estas seis primeras jornadas de la Liga Endesa. El equipo de Marsic es verdad que ha competido casi todos los partidos y que ha tenido opciones de ganar hasta el último ataque en Manresa, contra el Valencia y en Tenerife. Pero con un 24% de acierto en tiros de 3 y un 44% en tiros de 2, tras estas primeras seis jornadas ligueras, es complicado poder ganar partidos en la elite del baloncesto nacional. Al "Breo" le cuesta anotar en ataque posicional y aunque brilla en defensa (la mejor de la Liga) y también está activo en la lucha por el rebote, no le llega, por ahora, para ganar. Parece, desde luego, un rival propicio para que el Unicaja sume la cuarta victoria en la Fase Regular de la Liga Endesa.