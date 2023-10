Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja ante el Breogán (87-70) muy satisfecho por el trabajo ante "un equipo que está muy bien trabajado". Tranquilizó con las molestias de Kendrick Perry, explicó lo sucedido con la mesa tras la antideportiva a Osetkowski y ensalzó la labor de Veljko Mrsic con sus jugadores.

Balance

"Un partido en el que había que trabajar 40 minutos porque en cuanto paras de hacer las cosas bien, ellos están. Son muy honestos en el trabajo, no dejan de intentar las cosas en las que son buenos en el partido. Hemos estado mejor en rebotes y recuperaciones. Como sabíamos, sus porcentajes de tiro iban a mejorar porque tienen jugadores de calidad que iban a meter. Momirov ha enseñado el tipo de jugador que es, sobre todo en el primer cuarto. Un primer cuarto donde nos ha faltado acierto, hemos fallado tiros abiertos, no hemos tenido ritmo. En el segundo cuarto empezamos mejorar, punteamos más tiros de Breogán, algo de ritmo en ataque.

Ha habido momentos en los que Tyson ha intentado dirigir con criterio el equipo, hemos perdido ocasiones de correr y llevar el balón a las esquinas en los primeros cinco segundo. Ha hecho un esfuerzo por hacerlo bien, pero hemos perdido a campo abierto. Una victoria importante con una buena diferencia ante un buen equipo".

Kendrick Perry

"Si hoy hubiésemos tenido un partido muy importante, seguramente habría hecho el esfuerzo. Cuando tienes un problema en el hombro, los golpes van exactamente ahí. Tampoco queríamos correr un riesgo innecesario. Tenemos un equipo donde entra Mario como uno más. Nos ha permitido sumar minutos a jugadores que necesitaban coger algo de carga porque estaban bajos. La ausencia de Kendrick nos permite que Tyson haga 20 y liberar sus minutos para otros. La idea era que otros jugadores sumaran carga física porque se podían quedar bajos esta semana".

Zona del Breogán

"Veljko es un entrenador de primerísimo nivel, si la ha quitado es por algo. No es fácil montar una zona contra un equipo que te ataca los primeros ocho segundos. Nos ha costado empezar a atacar, llegar pronto. Nos hemos parado, igual con Kendrick habríamos atacado más rápido. Hemos tenido cinco tiros muy abiertos que no los hubiésemos metido, lo habríamos hecho después. Ha habido criterio para mover el balón".

Mérito al rival

"Nosotros vemos a Breogán muchos más partidos que vosotros. Es un equipo que está muy bien trabajado. Lo que le estaba faltando y lo que le ha faltado hoy es acierto. Sus cuartos pares son peores porque no tienen mucha rotación ahora mismo. Tienen varios jugadores con 30 minutos, se les hacen los partidos muy largos. No paran de trabajar. Si tú no haces bien las cosas muchos minutos, lo pasas mal. Si ha parecido fácil es porque hemos hecho las cosas bien muchos minutos. Hay que darle mérito a Breogán".

Kameron Taylor

"Él tenía mucha licencia para jugarse muchas situaciones en Girona y aquí se las estamos acotando a sus mejores virtudes porque hay más jugadores capaces de generar. A veces se equivoca por el exceso de querer hacer cosas. A veces toma una decisión a medias tarde. Aún está en ese proceso. Tiene partidos brillantes como Vitoria. Hoy ha estado menos brillante, pero bien. Su primera rotación ha sido muy muy buena. Ha ayudado con Djedovic a romper el partido".

Antideportiva a Osetkowski

"Han mirado si había acto de violencia. La han pitado por acto de violencia. Esa secuencia no se puede ver frame by frame y la han visto. No es una cosa mía, es una cosa de ellos. Se tiene que ver a velocidad normal. Lo han dicho ellos y lo han hecho mal. Si lo han pitado es porque han decidido que era un acto de violencia. A lo que voy es que no se puede ver como la han visto".

Ataque en estático

"Lo de las etiquetas está muy bien. Pediría que hicieseis un estudio del Unicaja dónde está en efectividad en ataques estáticos. Números, no sensaciones. Un equipo que corre y se divierte parece que cuando no lo hace...".