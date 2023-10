Qué placer da sentir que todo vuelve a estar en orden. Esa es la sensación, seguramente, con la que la afición del Unicaja cerró el sábado en el Martín Carpena después de ver el quinto triunfo seguido de su equipo ante el Río Breogán (87-70). No fue sencillo, de hecho, empezar, pero el baloncesto verde y morado está volviendo a coger unos tintes que hacen sonreír y recordar los grandes éxitos del pasado curso.

Ya podemos decir alto y claro que este Unicaja se empieza a parecer mucho al 2022/23. Las cinco victorias consecutivas son un buen reflejo, pero también lo es el juego que ya está desplegando el equipo siguiendo las pautas que le hicieron brillar el curso anterior: defender, ser solidarios atrás, meter muchas manos, rebotear, correr y anotar. Parece fácil, pero es que este unicaja está empezando a hacer sencillas las dificultades.

No estuvo Perry, aquejado de unas molestias en el hombro, y le sustituyó Mario Saint-Supéry. Era una baja complicada por ser la 'cabeza pensante' y el desatascador de los problemas. Sin embargo, no hay frase más cierta que el equipo es mejor que un jugador. El despertar de Kalinoski, el partido de Djedovic y Osetkowski, la sabiduría perenne de Will Thomas, la dirección de los bases...

Es una oportunidad a aprovechar la que tienen ahora los de Ibon Navarro. Aún quedan por delante dos partidos más en casa -Monbus Obradoiro y Peristeri bwin-, dos encuentros que podrían servir para seguir acumulando triunfos. En Liga Endesa, por lo pronto, el balance ya es de 4-3, -después del 1-3 con el que muchos quisieron empezar a desconfiar-. Lo que es seguro es que el paso adelante en la clasificación va a ser importante.

Inicio para el Breogán

Fue un inicio de partido cuanto menos extraño. El Breogán, a pesar de estar muy mermado por las bajas, se presentó en Málaga con el mismo acierto con el que Luka Doncic ganó su último partido. ¡Incluso más! El 71% desde la línea de 6.75 marcó el primer cuarto. Momirov lideró la iniciativa. Pareció despertar el conjunto malagueño de la mano de Kalinoski (7-6), pero habría que esperar para ello. Jogela, Rudan... cualquier aficionado con la camiseta gallega habría contribuido a ello. Contra ese acierto, 15-22 y casi las gracias.

Rodillo coral

Y hasta ahí. La mala noticia para los de Mrsic fue que iban a necesitar mucho más que los triples. Controló la defensa el Unicaja, pudo correr y el resto es historia. Djedovic y Osetkowski lideraron un parcial de 14-3 escandaloso. No solo en los números, sino más bien por la forma de ejecutarlo. Lo intentaron los gallegos (32-30), pero este Unicaja estaba siendo la apisonadora de antaño con el equipo al completo. Un 29-11 este segundo cuarto para hacer disfrutar al Martín Carpena.

Un disfrute que se perpetuó durante el resto del partido. Solo algunas individualidades y los tiros libres le permitieron al Breogán sumar a su marcador. Era impresionante ver a los de verde y morado trabajar en defensa, saltando para cerrar cualquier línea de pase. Jogela, y a cuenta gotas, pudo anotar para tratar de reducir una distancia que Will Thomas se encargaba de aumentar. Eso sí, un último acelerón gallego iba a dejar el partido en 10 puntos para frontar los minutos decisivos (61-51).

10 puntos de distancia para bien que se puso caliente el partido. Decisiones arbitrales, un Osetkowski desquiciado -y eliminado- y el Carpena incendiado hicieron el resto. Si el Breogán no pudo contra 12 jugadores, mucho menos cuando 8.985 personas más quisieron ponerle el cierre definitivo al encuentro. Y así fue. La culminación absoluta para enseñarle a España y a Europa que el Unicaja vuelve a ser la realidad con la que el mundo se maravilló el año pasado.

FICHA

87 - Unicaja (15+29+17+26): Díaz (5), Kalinoski (7), Barreiro (6), Thomas (5), Kravish (4) -quinteto inicial- Saint-Supéry (0), Carter (11), Djedovic (16), Osetkowski (10), Taylor (4), Sima (6), Ejim (13).

70 - Río Breogán (22+11+18+19): E. Quintela (1), Momirov (9), Sajus (14), Rudan (3), Jogela (16) -quinteto inicial- Ventura (1), Fernández (7), S. Quintela (0), Frankamp (11), Diouf (8).

Árbitros: Fernando Calatrava, Fabio Fernández y Yasmina Alcaraz. Expulsado el ala-pívot del Unicaja Dylan Osetkowski por cinco faltas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada siete de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martin Carpena ante 8.985 espectadores.

Monbus Obradoiro, próximo rival

Después de una semana más que movida, el Unicaja no volverá a jugar hasta el próximo sábado. No hay jornada de Basketball Champions League para el Grupo A y el regreso de los cajistas al Carpena será frente al Monbus Obradoiro. El tercero de los cuatro partidos en el Palacio antes de emigrar en la Liga Endesa y la BCL ante el montaje y la celebración de las finales de la Copa Davis en el Martín Carpena.