El Unicaja ganó este pasado sábado al Breogán de Lugo y ascendió a la cuarta plaza de la clasificación de la Liga Endesa. Por primera vez en lo que va de temporada, los verdes están en el Top 4 de la Liga, sin contar la anecdótica jornada inaugural del campeonato. Tras siete jornadas disputadas de la presente Fase Regular, el Unicaja suma un balance positivo de 4 victorias y 3 derrotas, el mismo que otros seis equipos más, pero lidera ese grupo de empatados en la tabla porque es el que mejor average tiene de todos ellos.

Los equipos que tienen el mismo balance en la clasificación que los de Ibon Navarro (average de +50) son el UCAM Murcia (5ª, con +24), MoraBanc Andorra (6º con +11), Girona (7º con +7), Baskonia (8º con +5), Bilbao Basket (9º con +3) y Baxi Manresa (10º con +1).

Solo Real Madrid, Valencia y Barça por delante

El Unicaja solo tiene por delante a estas alturas de la Liga al líder absoluto de esta ACB 23/24, el Real Madrid, que suma un pleno de 7 victorias, al sorprendente Valencia Basket (6-1) y al Barça (5-2). Tres equipos de Euroliga son los únicos que miran hoy por hoy a los verdes por encima del hombo.

El equipo verde no estaba en el Top 4 de la Liga desde la jornada 14 de la pasada temporada. En aquella ocasión, tras ganar el 4 de enero 92-79 en el Palacio Martín Carpena al Bilbao Basket, el Unicaja se colocó cuarto de la Liga, con un balance de 10 victorias y 4 derroras. Le duró poco el "premio" porque la jornada siguiente, la 15ª, perdió el equipo verde y morado en su visita a Tenerife 91-84. Cayó entonces a la quinta plaza y ya no volvió más a estar entre los 4 mejores el resto de la temporada. Se quedó a las puertas de ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de Badalona y también se quedó a las puertas de tener ventaja de campo en el pasado play off por el título, aunque después superó en cuartos de final, con el factor pista en contra, precisamente al Lenovo Tenerife.

Objetivo: ser cabeza de serie para la Copa de Málaga 2024

Ahora, casi 10 meses después, el Unicaja vuelve a estar en el póker cabecero de la ACB. ¿Valdrá para ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de Málaga 2024? Pues a falta de 10 jornadas para el corte copero, que coincide con el final de la primera vuelta, es todavía pronto para saberlo. Lo importante es que el equipo sí que está bien posicionado, sobre todo después de un arranque de temporada irregular en el que las lesiones, sobre todo de los pívots, provocaron algunas derrotas que sembraron las dudas en el entorno del club.

Racha abierta de 5 victorias seguidas

Todo eso parece ya olvidado. Se ha ganado sucesivamente a Joventut, Baskonia y Breogán (además de al Falco y Le Mans en Europa) y las sensaciones son cada vez un poquito mejores en una Liga muy igualada, en la que es muy complicado sumar triunfos. El próximo sábado llegará al Carpena el Obradoiro. Una oportunidad más para seguir creciendo en la clasificación y para mantener, como mínimo, ese cuarto escalón liguero.