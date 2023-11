El líder del Monbus Obradoiro sobre la pista tiene nombre propio: Thomas Scrubb. Tras la marcha este verano de Kassius Robertson al Valencia Basket, el hueco del jugador que iba a echarse a la espalda al equipo había quedado vacante sin el escolta. Sin embargo, una renovación hasta 2025 y mucho más protagonismo sobre la pista han hecho el resto.

Los números hablan por sí solos en Liga Endesa. El compañero de selección de Melvin Ejim es el quinto jugador con mayor valoración (17.3), solo superado por Birgander, Feliz, Moneke y Hernangómez. Además, el Unicaja tendrá que estar atento porque también es el jugador que más balones recupera por partido (2.4), el tercero que tiene mejor porcentaje desde el triple (52.4%) y, muy importante, el jugador más utilizado de la competición con 32 minutos de media.

Es decir, más que evidente que es el jugador más importante de los gallegos con un Artem Pustovyi al alza en los últimos encuentros. Ahora bien, eso 'solo' es a nivel general. Por ejemplo, en su equipo es el que más rebotea por encima de 'torres' como el ucraniano, Blazevic o el excajista y malagueño Rubén Guerrero. Tampoco es el que más volumen de tiro tiene, pero sí es el que mejor porcentaje acumula.

En definitiva, anota, rebotea, asiste, recupera... se trata del hombre orquesta de Moncho Fernández. Será el hombre a vigilar por parte de Ibon Navarro y el principal peligro de los gallegos para poner en peligro la racha triunfal con la que llega el Unicaja al Carpena.

Una plantilla 'tocada' por las bajas

No obstante, no aterriza bien el Obradoiro en Málaga. El alto minutaje de Scrubb no es casualidad después de quedarse sin relevo natural. Roberto Mendoza sufrió en el primer partido de la fase previa de la BCL una fractura de las apófisis transversas derechas en tres vértebras lumbares. Por lo que no podrá participar ante el Unicaja, ya que le quedan varias semanas por delante de recuperación.

No paran ahí las malas noticias para el perímetro. Serán duda hasta última hora Álvaro Muñoz y Jordan Howard -hermano de Markus Howard-. El capitán se retiró del último partido por problemas en el tobillo, mientras que el escolta ha estado al margen de sus compañeros por un problema muscular. Sin olvidar que el base Eric Washington se ha marchado a Estados Unidos para no volver a tierras gallegas.

Una situación muy complicada, pero si hay algún entrenador que puede apretar al Unicaja hasta los últimos instantes del encuentro es Moncho Fernández. Ya lo hizo durante la temporada pasada y no dudará en intentarlo otra vez con Thomas Scrubb al frente.