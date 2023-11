Ibon Navarro, técnico del Unicaja, compareció ante los medios este viernes en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena para pasar revista a la actualidad de su equipo en la previa del partido liguero que los verdes juegan esta sábado, desde las 18 horas, contra el Monbus Obradoiro. El entrenador vitoriano confía en que el Unicaja mantenga su buena racha de resultados y sume ante los gallegos su sexta victoria seguida, contando la Liga ACB y la competición internacional.

Situación de la plantilla

"Todos los jugadores están bien. Perry ya entrenó al 80-90 por ciento desde el inicio de la semana. El resto están todos bien, no hay nada importante".

Obradoiro

"Obradoiro tiene 3 victorias, pero podría tener 2 más. Está comptiendo muy bien. Es un equipo que a pesar de los problemas que está teniendo con las lesiones y con el base que se fue, se agarra a los partidos, se recupera de parciales importante en contra, siempre encuentra la manera de hacer daño al rival y de competir bien. Nosotros tenemos que intentar ser nosotros mismos, apoyarnos en defensa para poder correr. No podemos parar de trabajar para tener un ritmo bastante alto".

Calendario con muchos partidos fuera de Málaga

"La mayor incomodidad de estar fuera de casa varias semanas no es tanto el no poder jugar en el Carpena, es no poder entrenar. No estar en nuestra oficina, en nuestro despacho, en el gimanasio, en nuestra rutina habitual... Nos vamos a Los Guindos un mes y esa es la mayor incomodidad".

Nivel de la Liga

"Ya se va viendo la competición. Equipos que estuvieron dormidos el año pasado, ahora van como tiros. Aunque parezca un tópico, la Liga es mejor que el año pasado. Incluso los recién ascendidos están dando mucha guerra. Bilbao, Girona, Obradoiro han empezado muy bien y otros que han empezado peor, subirán. Si nos mantenemos como el año pasado, nos faltará algo. Tenemos que tener humildad, pero también ambición para tratar de ser mejores que el año pasado. Es complicado ganar partidos en esta Liga. Nuestro objetivo es ser mejores, porque la competición es mejor que el año pasado".

Objetivos como equipo

"Me gustaría bajar porcentajes de tiro de los equipos rivales y mejorar el número de asistencias. Esto creo que nos falta. Todavía es pronto porque no hay un volumen de partidos muy grande desde que volvieron Sima y Kravish para sacar conclusiones, pero vamos en una linea similar para ser un equipo parecido al que fuimos la temporada pasada, tanto en ataque como en defensa".

Cater como base

"Su solidez en el puesto de base nos abre ventanas para dar descansos a los "1" y para que Mario se centre en el "2". Es importante que nos pueda dar esos minutos. El año pasado ya nos sorprendió. Tiene una gran mentalidad no ser solo un anotador y hacer más cosas para crecer. Nos da una opción importante para que como en el día del Breogán, la ausencia de Perry no sea un drama".