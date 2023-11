Joventut, Falco, Baskonia, Le Mans, Breogán y... Obradoiro. El Unicaja superó este sábado en el Martín Carpena al Monbus gallego, sumó su sexta victoria seguida, se asienta entre los cuatro primeros de la Liga Endesa y manda señales a quien corresponda de que este equipo ha llegado a un punto en el que no necesita ni siquiera jugar bien para ganar sus partidos. Le basta con ir madurando y madurando al rival hasta que ya no aguanta y saca la bandera blanca.

Nadie se acordará el día que acabe esta Liga si lo del día del Obradoiro fue más bonito o más feo. Lo único que contará para echar cuentas de cara al play off por el título será el resultado. Y ese fue el que tenía que ser: una victoria, la cuarta liguera seguida. Nada más.

Partido irregular

Esta vez fueron 40 minutos de juego irregular. No fue una versión súper del equipo verde, que se encontró un rival que no se dio por vencido y que aguantó hasta el último cuarto (61-61, a 8.32 del final). Y eso dice mucho en su favor, porque no es fácil. Además, porque su jugador franquicia, Scrubb, estuvo muy bien sujetado por la defensa verde.

El Unicaja era muy favorito ante un rival con bajas y que fuera de su ambiente en el Fontes do Sar no da nunca su mejor versión. Pero sudó la gota gorda. Dos nombres propios: Kameron Taylor, que tuvo un explosivo final de segundo cuarto y Will Thomas, que cuando más apretaba el marcador, en el último acto, dio la enésima lección de cómo, cúando y dónde hay que jugar.

La verdad es que el Unicaja ha cambiado radicalmente estas tres últimas semanas. Vuelve a ser un equipo reconocible para su gente. Defiende, trabaja en el rebote, corre siempre que puede... Es verdad que le falta continuidad en su juego, pero hace cada partido más cosas bien y lo mejor es que se le sigue viendo un evidente margen de mejora.

El Carpena volvió a poner de su parte. Aplaudió a rabiar a Pepe Pozas en los prolegómenos del partido, cuando el malagueño fue homenajeado en el centro de la cancha por su reciente retirada del baloncesto profesional. Y a partir de ahí, se entregó a sus jugadores. Estuvo algo frío al principio, pero cuando calentó... Cero dudas también con el compromiso de una «marea verde» que empezó la temporada al tran-tran (como el equipo), pero que está ya on fire.

Buena puesta en escena verde

Arrancó el Unicaja el partido muy concentrado. Bien en ataque y duro en defensa, pasó por encima de su rival al inicio, 15-4. El Obradoiro encontró en un hombre de banquillo, el lituano Blazevic, su principal sustento anotador. Él lideró una remontada que Djedovic impidió con 9 puntos en un abrir y cerrar de ojos. El marcador al final del primer cuarto fue 19-16.

Ibon apostó por Carter de base tras poco más de dos minutos del segundo acto. El equipo estuvo con problemas para circular el balón y para anotar con regularidad. El rival lo aprovechó para ponerse por delante, 24-26, a 5.11 del descanso. Malos minutos de un Unicaja perdido y sin ideas.

Entonces apareció Kameron Taylor. Con 28-33, salió al rescate con tres acciones de fuerza bajo el aro gallego y un triplazo descomunal. 9 puntos seguidos. El Carpena, algo frío, se metió en el partido. Entre unas cosas y otras, el marcador cambió: 37-34, ya dentro del último minuto de la primera parte. Al descanso, todo por decidir, pero ya con otra perspectiva: 42-34.

Kravish, que no tuvo su mejor tarde, hizo la tercera y la cuarta falta nada más arrancar el tercer acto. Un problema. El «Obra» volvió a echar el aliento en el cogote cajista, 50-48. El partido se convirtió en un intercambio de canastas de ida y vuelta que mantuvo el marcador muy equilibrado, aunque siempre con el Unicaja por delante.

Momento Will Thomas

Un par de buenas defensas culminadas con canastas provocaron el delirio en la grada y obligaron a que el Obradoiro pidiera un tiempo muertto. El 59-52 fue una bocanada de aire fresco, con poco más de 2 minutos para cerrar el cuarto. El partido alcanzó el minuto 30 con 61-56. Un triple de Muñoz puso el 61-61. Partido nuevo, pero ahora solo de 8.32 minutos. En el momento clave, se activó el equipo. Will Thomas pidió el balón y todo fluyó. En un minuto y medio mágico: 70-62. Fue el principio de la sentencia. El equipo ya metió la directa y no frenó. El marcador final: 87-75.

Peristeri, próximo rival

No hay mucho margen esta vez para las celebraciones. Este martes acaba la primera vuelta de la Basketball Champions League en el Grupo A. Llega a Málaga el Peristeri de Vasilis Spanoulis a las 20.30 horas. Un partido que puede colocar al Unicaja matemáticamente al borde ya de la clasificación para la siguiente fase. De momento, toca disfrutar de la sexta seguida y soñar con la séptima mirando de reojo lo que hagan este domingo los rivales de esta apasionante ACB.