Este martes regresó al Martín Carpena Vassilis Spanoulis, una de las mayores leyendas del baloncesto europeo, ahora como entrenador del Peristeri bwin. No pudo llevarse una victoria de su reencuentro con el Martín Carpena ante el triunfo del Unicaja. Sin embargo, sí que pudo llevarse un sabor especial al reencontrarse con Mario Saint-Supéry, "uno de los mejores talentos de Europa" a quien ya entrenó en el Adidas Next Generation de 2022.

El técnico griego conoce muy bien a la joya del Unicaja. Ambos coincidieron en el mismo equipo en el Torneo de Ljubljiana, donde también estuvo el malagueño y excanterano cajista Álvaro Folgueiras. Allí, en un total de cuatro partidos, consiguió que promediara 5.8 puntos, 1.5 rebotes y 3 asistencias en un equipo en el que era de los más pequeños, pero donde logró hacerse un hueco entre todos sus compañeros por el inmenso talento.

Precisamente, ese fue el primer gran paso de su mágico año de 2022, antes de conseguir la plata y el MVP del Europeo sub-16. Y ya desde entonces se ganó el respeto de todo un mito del baloncesto europeo como es Spanoulis. Así habló del joven tras el partido ante el Carpena: "En primer lugar, es un gran chico. Saint-Supéry es uno de los mejores talentos de Europa ahora mismo. Del año pasado a este le veo más fuerte y más grande. Me alegro de verlo jugar en un equipo tan bueno como Unicaja".

Ibon Navarro ya ha demostrado que confía en el joven como un integrante más de la plantilla. No solo lo ha evidenciado en sus palabras, sino también a la hora de hacerle jugar en la Basketball Champions League, aunque sea por las exigencias normativas. Lo cierto es que ya se le ve mucho más acoplado a los sistemas del equipo y mejorando en cada partido, a la espera de encontrar el acierto en el tiro que le haga dar un nuevo salto.

Enamorado del Carpena

Eso sí, no dejó pasar por alto Spanoulis la oportunidad de hablar del Carpena. Aunque lejos queda ya toda esa etapa de la Euroliga, el técnico recordó su paso por la pista del Unicaja muy emocionado: "He jugado grandes partidos en esta cancha, es una pista que me gusta mucho. Hay gran ambiente, se nota que hay un gran entusiasmo. A todos los jugadores nos gusta jugar en un sitio así. Tengo otro rol ahora. Ahora soy entrenador y antes era jugador".