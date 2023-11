El entrenador del Basquet Girona, Salva Camps, argumentó este viernes que el Unicaja, rival liguero este sábado en Fontajau, "es un equipo de Euroliga, una máquina engrasada difícil de parar en estos momentos". Camps afirmó que el equipo cajista, vigente campeón de la Copa del Rey, ha tenido la "fuerza económica para poder mantener la plantilla del año pasado" y cubrir la vacante de Darío Brizuela (Barça) "con un jugador que les dará un plus": Kameron Taylor, en el Girona el curso pasado.

"Una de las 3 mejores plantilla de la Liga"

"Es de las tres mejores plantillas de la ACB, con jugadores que ya han jugado la Euroliga, jugadores que han crecido y están a un nivel altísimo y jugadores que quiere el Madrid fichar y no puede porque renuevan, como Alberto Díaz. Tienen a Djedovic, que viene de la Euroliga, Perry, un jugador top en Europa en su puesto", subrayó el técnico del Girona.

Argumentó que al Unicaja le costó "un poco arrancar" la temporada por las lesiones, pero ahora suma "siete victorias seguidas entre Europa y la ACB". "Y no solo victorias: la media de puntos de diferencia en estos últimos siete partidos es de 13: no ganan, ganan sobradamente. No sufren", añade.

Plantilla profunda del Unicaja

Camps calificó el partido de este sábado en Fontajau de "reto" por la calidad del Unicaja, un equipo en el que "todos los jugadores son importantes" y en el que ninguno "juega más de 20 minutos". "Juega con alegría, con velocidad, con un ritmo alto de juego, sin especular en ningún momento".

"Que los dos equipos llevemos los mismos triunfos me dice poca cosa. Me dice que todo es relativo. Si dentro de 20 o 25 jornadas estamos empatados diré que o nosotros lo hemos hecho muy, muy, muy bien o ellos muy mal", señaló el entrenador tras argumentar que la realidad de los dos clubes no es la misma.

Camps también admitió que el Girona todavía está "lejos" de la mejor versión y tiene "margen de mejora individual y colectiva": debe ganar solidez en defensa y efectividad en ataque y cometer menos errores en las dos bandas de la pista.

Sobre la posibilidad de jugar la Copa del Rey, aseguró que está "encantado" de que los jugadores "sean ambiciosos": "Pero tenemos que tener los pies en el suelo y ser coherentes con lo que somos y con lo que tenemos, sin mirar más allá del próximo partido". El Unicaja no tiene ese problema ya que está clasificado como anfitrión.