Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la inconmensurable victoria del Unicaja para colocar la sexta victoria en el casillero de la Liga Endesa. Todo ello ante un rival poderosísimo como el Basquet Girona al que el técnico cajista ha valorado por poner en problemas a los de verde y morado hasta el último segundo.

Balance del partido

"Felicitar a Girona ya no por la temporada, sino por el baloncesto, el estilo. Son fieles a lo que quieren hacer. Va a ser muy complicado ganarles aquí. Ya va a ser complicado ganarles, pero aquí es más. Con los porcentajes que hemos tenido y los problemas que hemos tenido en la primera parte para defender los primeros 6/8 segundos de su ataque, hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo en la segunda para poder volver a meternos dentro, sobre todo con los 17 puntos de desventaja. Hemos encontrado la forma de jugar, hemos aprendido a jugar contra ellos a medida que pasaba el partido. Hemos acabado obligándoles a atacar en estático y controlándoles muy bien".

Cambio drástico

"No hemos hecho ningún speech, lo que hemos hablado es que no estaba pasando nada que nos sorprendiera. Teníamos que defender los 5/6 primeros segundos y no lo estábamos haciendo. Teníamos que intentar colapsar la pintura para que no penetrasen y no lo estábamos haciendo. Teníamos que intentar controlar el rebote en ataque de ellos y no lo estábamos haciendo. Al final, que no metas de tres o tiros libres no depende de tu deseo, intensidad o de tu energía. Depende del acierto. Ver que te estaban anotando tan fácil te genera más ansiedad en la forma de tirar porque te obliga a meter. Fallas más. La forma de tener menos ansiedad en ataque era estar más sólidos en defensa. Dejarles en 30 puntos en la segunda parte tiene mucho mérito".

Ritmo del Girona

"No ha sido una sorpresa. Ellos juegan así. Si tú no estás preparado... no es sorpresa, juegan así. El problema es que no hemos estado preparados para jugar contra esta intensidad con la que han jugado".

Octava victoria seguida

Estamos más cerca de perder un partido seguro. Ganar fuera de casa es muy difícil. Ahora tenemos una semana para preparar el próximo partido en el WiZink. Hay que ir partido a partido, competir siempre. Si compites siempre, tienes opciones de ganar el partido como hoy. Acabamos de empezar y queda mucho.