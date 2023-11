El Unicaja visitará este próximo domingo a las 12.30 horas el WiZink Center del Real Madrid, cancha en la que nunca ha ganado con esa denominación. Y es que el equipo verde y morado no vence a los merengues en su pista, en partido de Liga Regular, desde el 15 de enero de 2006, en un partido jugado entonces en el Palacio de Vistalegre, antes de que el club merengue se trasladara de manera definitiva a su actual cancha.

¿Qué era noticia en aquel enero de 2006?

La verdad es que ha pasado mucho tiempo. Demasiado. ¿Cómo era la vida en aquellos días? ¿Quién y qué eran noticia el segundo fin de semana del recién estrenado 06? Pues en aquellos lejanos días, en los que la Ley Antitabaco estaba recién estrenada en España y un todavía desconocido Alberto Núñez Feijóo era proclamado presidente del PP gallego para suceder a Manuel Fraga, el presidente del Gobierno español era José Luis Rodríguez Zapatero, la Junta de Andalucía la dirigía Manuel Chaves, Benedicto XVI estaba recién elegido Papa en el Vaticano y George W Bush lideraba el puzzle político mundial desde su despacho oval en la Casa Blanca.

En los cines de España triunfaba sobre cualquier otra película "Torrente III", mientras que en las radios sonaban sin parar "Volverá" de El Canto del Loco, "Marta, Sebas, Guille y los demás" de Amaral, "Antes que ver el sol" de Coti, "Hung up" de Madonna y "You're beautiful" de James Blunt, por poner algunos ejemplos.

En la televisión, las familias enteras se reunían después de cenar para ver dos inolvidables series españolas que dominaban el share de manera autoritaria: "Aquí no hay quien viva" y "Los Serrano", mientras que en la Casona del Parque... sí, ahí no hay ninguna novedad, Paco de la Torre era, como lo sigue siendo ahora, el alcalde de una Málaga que no dejaba de crecer y que tenía sueños de aspirar a más y más.

Un último dato realmente muy curioso de aquel mismo fin de semana. El Unicaja ganó en Vistalegre el domingo 15 de enero de 2006, pues justo un día antes, el sábado 14, en el Palacio de la Zarzuela, la Infanta Leonor recibió el bautismo rodeada de sus padres, Felipe y Letizia, y con Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, como padrinos de la hoy ya mayor de edad Princesa de Asturias.

Dicen siempre que cualquier tiempo pasado fue mejor. En el caso del Unicaja y de sus visitas ligueras al Real Madrid, su último recuerdo positivo está a punto de cumplir los 18 años y tener la mayoría de edad... como Leonor.