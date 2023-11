Dura piedra a superar la que tiene el Unicaja este sábado (20.45 horas, Movistar) para cerrar la gira lejos del Martín Carpena: nada más y nada menos que el siempre peleón Bilbao Basket. Es muy probable que si se pudiera elegir, Ibon Navarro nunca hubiera optado por el conjunto de Jaume Ponsarnau y menos en Miribilla, pero es lo que le tiene guardado el calendario a un equipo que prepara ya la vuelta a casa.

Entre aviones y desplazamientos varios las piernas ya pesan. Primero fue a Gerona, después a Madrid y esta semana doble cita viajera a Le Mans y a Bilbao, con paso breve por Málaga incluido. Y no es solo el hecho de trasladarse de un lado a otro, sino que llega un nuevo reto liguero después de que los franceses exprimieran el miércoles hasta la última gota de sudor por la superioridad física.

No es más que un lunar en esa racha de 9 victorias consecutivas que había logrado el Unicaja. En la BCL se ha perdido, sí, pero no hay que perder el foco de que hay vigentes 6 triunfos seguidos en Liga Endesa que han impulsado a los cajistas hacia esa bendita segunda posición. A partir de ahí, no hay que mirar nada más. El gran objetivo es ganar para volver al Carpena con un «sobresaliente» 3-0, como reconoció el técnico en la previa.

El único motivo de preocupación será Tyler Kalinoski. El estadounidense entrenó este viernes con la mano hinchada y habrá que ver lo que deciden los médicos de cara al partido. En el peor de los casos, es muy evidente que será una baja muy sensible después de lo que ha venido haciendo en partidos como Madrid o el propio Le Mans. Sin embargo, Ibon Navarro espera «que no sea nada».

Racha trampa

Si algún aficionado busca la racha que llegan al partido los de Jaume Ponsarnau en Liga Endesa, puede que se lleve una gran sorpresa. El Bilbao Basket había comenzado la competición siendo uno de los grandes equipos gracias a ese 4-1 con el que dominaron solo a la estela de los ‘cocos’. La mala noticia para ellos es que todo lo que ha venido después son cinco derrotas frente a Barça, Lenovo Tenerife, Casademont Zaragoza, Real Madrid y Joventut.

Esa, precisamente, es la gran trampa. Ha perdido en Miribilla contra Barça y Madrid, pero nunca da un partido por perdido. Que lo pregunten por las islas, a los que llevaron a la prórroga; a los blancos, a los que hicieron sudar hasta el último segundo; o a la Penya, a la que salvó Andrés Feliz con un triple antológico a 20 metros de la canasta sobre la bocina.

Banquillo poderoso

Resistir es una de las grandes fortalezas, pero puede que el pilar sea el banquillo. Este sábado se enfrentan los dos equipos con los suplentes más anotadores. Mientras que en el Unicaja sí se reparten los puntos con cierto equilibrio, Ponsarnau apuesta por dos hombres que lideran en Liga Endesa: Sacha Killeya-Jones y Kristian Kullamae, 109 y 108 puntos, respectivamente. Solo Chima Moneke (111) ha anotado más desde el banquillo que los dos próximos rivales del Unicaja.

Al margen, hay muchos más jugadores a tener en cuenta. Adam Smith es el gran capital ofensivo con 14.1 puntos por partido (44.7% de acierto en triples). Le acompañan los directores Melwin Pantzar (8.7 puntos y 2.3 asistencias) y Alex Renfroe (5.9 puntos, 3.9 rebotes y 4.4 asistencias), y un juego interior al que habrá que vigilar con Killeya-Jones (12.1 puntos y 4.8 rebotes) y Tryggvi Hlinason (6.8 puntos y 6.2 rebotes), entre otros.

Así que estas son las cuestiones sobre las que se desarrollará el partido. Ha sido un mes de noviembre muy largo, pero toca dar el último empujón para regresar al Carpena con un 8-3 en ACB. ¿Se lo imaginaban con el 1-3? El Bilbao es el gran impedimento para llegar a él y volver a casa con el trabajo muy bien hecho. Ese debe ser el objetivo. Ya hablaremos de clasificaciones después.