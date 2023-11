Ibon Navarro compareció este viernes en la previa del Bilbao Basket-Unicaja, el último partido de la gira lejos del Martín Carpena que los cajistas tratarán de resolver con un 3-0 a favor en Liga Endesa. Eso sí, habrá que superar cuestiones muy importantes como el propio cansancio físico de los desplazamientos, a los de Miribilla y con especial atención a la mano de Tyler Kalinoski.

Desgaste físico

"La verdad es que sí hemos notado esta semana algo más de desgaste y de cansancio físico, pero hay que hacer un último esfuerzo. La semana que viene no tenemos partido, tendremos tiempo de descansar y ahora lo importante es apretar un poquito los dientes e ir a Bilbao a intentar sacar una victoria".

Análisis de los últimos partidos

"Se parecen pocos los últimos partidos. Si bien Girona y Madrid se parecen un poco más porque parte de los problemas que tenemos en la primera mitad son ofensivos, el de Le Mans no, hay más problemas atrás que otra cosa. También nos faltó energía, ellos jugaron con más energía que nosotros sin duda. A pesar de que tenían el partido controlado, tuvimos alguna opción. Hay que cuidar esos detalles al final de esas dos pérdidas que tuvimos y la decisión de los 24 segundos nos condenaron. Fueron justos vencedores porque jugaron mejor que nosotros".

¿Irregularidad del equipo?

"Los partidos no son iguales. No puedes decir que al equipo le pasa esto en las primeras partes y luego se pone. No es verdad. Yo creo que tiene problemas ofensivos de fallos y de tiros prácticamente sencillos en la primera parte de Madrid y Girona, y en Le Mans no es ese el problema. Es más una cuestión de físico, que nos empujan, nos hunden mucho en nuestra defensa y ellos eran físicamente muy poderosos. El resultado era igual, puntos abajo, no tantos puntos en Le Mans, pero yo creo que también hay que valorar la capacidad del equipo de aprender durante el partido a cómo jugar y reaccionar.

Creo que el partido de Girona y Madrid tiene una lectura similar que tampoco es fácil de controlar porque son situaciones no fáciles, pero que tú buscas que se produzcan y fallas. En Girona sufrimos contraataques por tiros sencillos en ataque y en Madrid son tres pérdidas con dos tiempos muertos lo que provocan que ellos nos hagan un 7-0. Controlar eso, aprender, intentar no tener esas tres pérdidas consecutivas, buscar cosas de seguridad cuando tengamos problemas de anotar para controlar cuestiones defensivas en los primeros segundos. Le Mans es distinto, son superiores".

Claves en Bilbao

"Bilbao es un equipo muy organizado, está muy bien trabajado. Buscan, en función de su quinteto, distintas situaciones de juego. Creo que necesitamos tener acierto porque colapsan muy bien la pintura con jugadores muy intimidadores como Hlinason y Killeya-Jones. Hay que ser capaces de atacar bien su primera línea defensiva con Xavi Rabaseda, que está jugando a un nivel defensivo tremendo, con Pantzar y controlar las características individuales de ellos. Ese orden les hace, hasta cierto punto, previsibles, pero no pierden el control del partido. Es complicado para nosotros".

Derrota con consecuencias en Le Mans

"Me gusta pensar que somos capaces de aprender sin perder, pero a veces necesitas perder un partido para ver que el lobo viene y ha llegado. No estoy tan de acuerdo con que es una derrota que no tiene consecuencias. Estamos absolutamente obligados a ganar a Falco si no queremos jugarnos la vida en Peristeri. En una competición tan corta como es esta regular season de la BCL, una derrota, aunque sea fuera de casa, te obliga a ganar en casa. Hay que ganar en casa y arañar algo fuera. Ahora mismo el partido contra Falco es muy importante para nosotros.

El equipo era consciente de que era importante a nivel clasificatorio. No fue una cuestión de no querer. Insisto, a veces nos cuesta mucho entender que el equipo rival ha estado mejor que nosotros. No podemos pensar que somos mejores que el Madrid y ganamos en su cancha. Seguramente el Le Mans no sea mejor, pero nos ha ganado en su cancha. Es deporte, y hay que tener más respeto a los rivales, no por nuestro parte. Es un equipo de un perfil que nos incomoda, estábamos avisados de que podía pasar y pasó. Fue porque estuvieron mejores y punto".

Estado físico

"Vamos a ver cómo está Tyler -Kalinoski-, que tenía la mano hinchada, espero que no sea nada. Hay jugadores que les vino bien para recuperar sensaciones que habían perdido. Si Tyler está bien, iremos con los 12. Si Tyler no está bien, irá Mario".

Cerrar la gira con 3-0 en ACB

"Sería volver con sobresaliente. No va a ser tan fácil como decirlo. Ellos están muy acostumbrados a jugar finales apretados. Han ganado partidos de 1, han perdido partidos con un triple o en la prórroga como en Tenerife. Es un equipo que está acostumbrado a esto en su cancha, Miribilla aprieta mucho y va a ser difícil".