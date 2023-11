Decía Ibon Navarro que ganar en Bilbao sería cerrar la gira con un "sobresaliente". Pues aquí lo tiene y, además, con un triunfo al que no le faltó nada: 25 minutos brillantes, momento aciago en el tercer cuarto y despertar fulminante. Arrasó el Unicaja en Miribilla (43-67) -sí, ese fue el resultado- para así cerrar el exilio en Liga Endesa con un pleno de victorias que firma con un 8-3 más que interesante de cara a ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey.

¿Habría apostado alguien por el 3-0 en la gira liguera antes de abandonar el Martín Carpena? Atención: ¡¡Girona, Real Madrid y Bilbao!! Con el máximo respeto por el resto de los rivales, puede que sean tres de los equipos más difíciles de batir como locales por unas cuestiones o por otras. Sin embargo, aun siendo muy complejo, se vuelve con el saco pleno de victorias antes de regresar al Martín Carpena.

Se le había dicho al equipo que no había estado esta temporada especialmente lúcido a nivel de juego y lo cierto es que se pudieron disfrutar de 25 minutos de absoluto espectáculo. Mordió el Unicaja atrás, recuperó mucho y voló para atacar. Pareció incluso como que el partido iba a cámara lenta porque era tal la seguridad y la confianza de los jugadores para hacer todos los movimientos que el aficionado estaba en casa alucinando. No es que sea algo que no hayamos visto otras veces, es que este Unicaja siempre sorprende.

Ahí hay una lectura que no hay que obviar. También hay una segunda y son esos 15 minutos tras el descanso. ¿Se temió por la victoria? En ningún momento porque la distancia no bajó de los 10 puntos, pero fueron momentos desesperantes. Sobre todo, por lo que se había visto antes. Habrá quien quiera quedarse con lo malo y lo bueno está ahí. Lo único seguro es que es una victoria más, pese a todo, y sin Carter, ausente por unos problemas en la rodilla.

Triunfo incontestable

Se quiso hacer todo muy deprisa desde el principio, sentenciar ya desde la primera acción. No era un mal plan, pero acabó por imponerse la sobreexcitación. Se forzó cada tiro, sin soluciones claras, aunque se mantuvo tuvo en calma porque el Bilbao falló mucho (11-11) sin aprovechar esos instantes de desconcierto. Hasta que apareció la segunda unidad, liderada por Will Thomas y Sima, quienes hicieron y deshicieron en la zona a su antojo (13-19).

El paso adelante ya fue imparable. No le dejó la defensa cajista ni un solo milímetro al ataque de los 'hombres de negro'. O estaba el defensor principal, la ayuda o una mano para cortar. Si al Unicaja le dejas defender, mal. Pero si le dejas defender, rebotear y correr... estás perdido. Y en esa red cayó el Bilbao. Era una cosa de parcial tras parcial aniquiladora para Ponsarnau. Masacró Osetkowski como pívot (23-44, min. 18) y le dio velocidad Perry. No tenían nada que hacer los de Miribilla (26-46).

Se rebajó un par de velocidades el partido. Todo el vendaval ofensivo se había reducido a solo 4 puntos en 5 minutos (31-50). Desde ese momento, una especie de relajación ante la que el técnico exigió más y más. ¿Intranquilidad por el resultado? Ninguna. Era todo cuestión de volver a trabajar como antes. Al final, un 11-5 de parcial -con el debut anotador este curso liguero de Saint-Supéry-. Después de lo visto antes, difícil de digerir (37-51).

El objetivo estaba claro: rehacer otra vez el camino para darle un gran impulso al average. Sin embargo, el Unicaja iba a tener que enfrentarse a sí mismo porque este sábado fue el Bilbao el que inició el intento de remontada (41-51). Ni siquiera rozaban el aro los tiros. Casi 6 minutos duró el atasco ofensivo. Lo tuvieron ahí entre Killeya-Jones y Kullamae, rozaron meterse en el partido y ahí cuando recibieron la estocada definitiva: de vuelta otra vez a las grandes ventajas para el Unicaja (41-65) para acabar finalmente con 43-67.

Manresa, próximo rival

Después de una gira por España a la que no se le puede recriminar absolutamente nada, el Unicaja regresa a casa tres semanas después. La buena noticia es que el equipo podrá descansar sin partido de la Basketball Champions League. Así que en el horizonte queda ya el próximo encuentro de Liga Endesa ante el BAXI Manresa, el 2 de diciembre, ya sí, en el Martín Carpena.