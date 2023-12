Kendrick Perry se ha convertido desde su llegada a Málaga en una de los jugadores más icónicos no solo del equipo verde, también de toda la Liga Endesa. Su impacto deportivo en el Unicaja es evidente, pero es que también lo es en lo humano y en lo social, con la total integración del jugador de Florida en las costumbres y la sociedad malagueña, casi desde el primer día.

El jugador es protagonista hoy jueves de un reportaje de la ACB que ha titulado "Kendrick Perry: bolos, reflexiones y una apuesta". Y es que en ese vídeo en el que Perry llega a una bolera para jugar una partida de bolos, el jugador de pasaporte montenegrino se compromete a cortarse "un poco, solo un poco el pelo" y también a organizar "una fiesta 2.0" al estilo de la que organizó hace unos meses Dylan Osetkowski en el caso de que el Unicaja gane la próxima Copa del Rey de Málaga o cualquiera de los tres títulos que tiene en juego el equipo verde y morado esta temporada.

"A ver, si el Unicaja gana la Copa del Rey o gana cualquier título, me cortaré un poquito el pelo. No me lo cortaré todo. No todo. Ya os lo digo. Pero me cortaré un poco el pelo y ¿quién sabe?, quizás tengamos fiesta 2.0 también", aseguró el jugador cajista.