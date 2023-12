El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, pasó revista a la actualidad del equipo cajista en la previa de recibir en el Martín Carpena la visita del Basquet Manresa, este sábado, a partir de las 18 horas. Será el primer partido del Unicaja en casa desde hace casi un mes, durante el que el cuadro verde y morado ha estado fuera del Carpena por la disputa de la Final a 8 de la Copa Davis en el Palacio de los Deportes.

Estado de la plantilla

"Hemos tenido problemas con Alberto por unas molestias estomacales y con Tyler Kalinoski, con los mismos síntomas, pero más acentuados. Él hasta el jueves no pudo hacer nada. A ver si mejora y nos puede ayudar el sábado. Carter, ya trabajó con normalidad. Salvo eso, los demás todos bien".

Lesión de Barreiro

"Barreiro es un jugador importante para nosotros porque es nuestro "3" grande que nos da tamaño, que nos da rebote, defensa... Estaba con un nivel alto de confianza, con muy buenos porcentajes de tiro. Entre Ejim y Taylor lo supliremos. Tengo claro que es una baja importante, pero es la hora de que otros compañeros den un paso adelante en esas cosas que Barreiro es excelente, para que lo echemos de menos lo menos posible. Vamos a ver si podemos acortar los plazos para llegar a mediados de enero".

Tres victorias seguidas en Liga durante el "destierro" del Carpena

"Si nos dicen antes de irnos que íbamos a ganar los tres partidos en Liga ACB, lo hubiéramos firmado todos... Salvo el partido de Le Mans la nota es muy positiva. Tenenos ganas de volver a casa, pero estamos algo disgustados porque al final vamos a tener en el Carpena los mismos entrenamientos que el Baxi Manresa. Desconozco el motivo por el que el año pasado conseguimos entrenar dos días y este año no se ha hecho. No es lo ideal y menos entrenar con ruiditos de que están todavía trabajando. Estamos algo disgustados por ello. Vamos a jugar en casa y tenemos solo un entrenamiento. Necesitamos sentirnos en casa. Esperemos que el año que viene no pase esto. Me consta que desde el miércoles se podía haber montado la cancha. No sé por qué no se ha hecho el esfuerzo que se hizo el año pasado. Espero que se haga dentro de un año".

Baxi Manresa

"Hay dos claves por encima de todo para jugar contra ellos. Son el mejor equipo en porcentaje de rebote ofensivo de la Liga. Tenemos que controlar también sus puntos fáciles en transición. Necesitamos igualar la energía con la que ellos juegan. Es un equipo que no para de trabajar durante los 40 minutos. Sabemos que cualquier jugador puede anotar de 3 puntos, que son valientes, agresivos... Nos van a exigir un nivel de esfuerzo muy alto. Es un equipo que siempre compite, lo vimos en Vitoria la semana pasada. Tienen dos jugadores que destacan a nivel estadístico, Badio y Robinson, pero su plantilla es de jugadores muy comprometidos. Son un equipo muy peligroso por su forma de jugar".

Pedro Martínez

"A Pedro Martínez no le gusta que hablemos bien de él. Para los que hemos sido asistente en la Liga, es un referente en muchas cosas. Sus equipos hacen las cosas sencillas a nivel excelente. Mas allá de detalles tácticos, tiene un estilo que lleva a sus jugadorses a estar a un gran nivel. Es un referente para todos los entrenadores españoles.