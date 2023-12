Ibon Navarro cumplió cien partidos en el banquillo malagueño con el doble premio de la victoria ante el Falco húngaro y del pase matemático para la siguiente fase de esta BCL. "Felicitar al equipo. El partido era muy importante, sabíamos el resultado del Le Mans y que si ganábamos asegurábamos la primera plaza. El equipo ha hecho un buen trabajo en algunas claves que tiene el rival: controlar su rebote en ataque, pérdidas y limitar al máximo el juego de uno contra uno. Les hemos limitado el tiro de tres puntos. Les dejamos en 13-14 puntos en los primeros cuartos. Contentos por la victoria. El primer objetivo de la temporada está conseguido, que era acabar primeros esta primera fase continental".

Satisfecho con Mario Saint-Supéry

Respecto a Mario Saint-Supéry, Navarro se mostró satisfecho del trabajo del canterano. "Lo más importante es que no ha tomado malas decisiones en ataque. Con él hemos logrado el segundo más/menos del equipo (21). Ha defendido bien a Antonio Jordano, que es un gran jugador, también a Zoltan Perl, que no es fácil. Y delante no se ha atrevido a hacer más cosas, pero ha estado efectivo en todo lo que ha hecho. Ha cargado el rebote, ha estado sólido.

El Carpena tuvo un gran ambiente. Ibon Navarro también lo valoró: "Supongo que ayudará a que sea puente, que la gente tuviera un sitio donde meterse por la lluvia. Pero aunque sea puente, que sea ante un equipo que para el público menos gourmet no lo conoce, ver al Carpena así es fantástico".

Centenario en el banquillo

Por lo que se refiere a su condición de centenario en el banquillo, el entrenador vasco apuntó: "Ojalá que cuando cumpla los 200 estemos en el sitio de ahora y que se me pueda preguntar por los 300 o 400. En este negocio es difícil saber porque esto puede cambiar muy rápido. Mañana puede haber otra pandemia, no hay tantos partidos... Que podamos estar como ahora: con el Carpena así, salud, que podamos estar los mismos; quedarme como estoy ahora".