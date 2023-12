El Unicaja realizó este miércoles una comida de Navidad con todos los estamentos del club antes de cerrarle la puerta a un 2023 que será inolvidable en Los Guindos. Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad, pasó revista en SER Deportivos dando muestras de que ha sido un año "muy importante" y dejando pinceladas sobre las renovaciones o el compromiso que ha tomado con las instituciones para no estar un mes fuera con la Copa Davis en el Carpena.

Balance 2023

"Ha sido un año magnífico, que nos compromete a trabajar más en el 2024. No diría que ha sido irrepetible, porque queremos repetirlo, pero sí muy importante. Hemos ascendido con las chicas, hemos ganado un título, hemos ganado muchísimos partidos y, lo más importante, hemos recuperado un Carpena que es un espectáculo. No hay entradas para el Granada ni para el Barcelona y en eso estamos".

Factor Carpena

"No es la Euroliga la que llena, es la situación del equipo. Yo viví la Euroliga como gerente del Carpena y la Euroliga tuvo algunos partidos que llenó y otros con 2.000. El formato competitivo hace que se vaya. Cuando juegas una liga de 16 partidos, donde ya ni asciendes ni desciendes estando el 11 o el 12, a la gente le desmotiva. La BCL es muy inmediata. El Murcia, con 2 lesiones, tiene que ganar hoy para ir primero. Es la simbiosis entre equipo y afición. La gente ha comprado que esto es identitario. Perderemos partidos, pero el equipo siempre tiene un compromiso y es lo que la gente valora".

Renovaciones

"Ya iremos viendo. Nosotros llevamos las cosas bien amarradas. Estamos en temporada, cuando pasen un par de meses tendremos las cosas más claras. Ya hay fichajes como Tyson Pérez. Cumplen contratos cinco jugadores -Barreiro, Ejim, Thomas, Lima y Sima-. Ahora mismo no interesa hablar de eso, tenemos que hablar del día a día y del partido del Granada, que será difícil. Nos sentaremos tranquilamente para ver la proyección y cómo estamos. Hay que buscar el equipo y una suma de nombres, que es el éxito".

Premios en la BCL

"Nosotros ya lo sabíamos. La primera fase tiene 40.000 euros. No habían publicado las cifras porque intentaban mejorar las cantidades, pero estamos igual. 7.500 euros en cada partido ganado en el Round of 16 y el gran dinero es el título o quedar segundo. 900.000 o 600.000 en función de si eres primero o segundo".

¿Acoger una nueva Final Four de la BCL?

"En principio, no vamos a llamar a la puerta. Hay mucha gente que tiene interés. Israel tiene un problema gordo, tenía poder financiero. Frankfurt también peleó con nosotros. En enero me reúno con el Board de la BCL y se podrá saber algo más".

La Copa Davis en el Carpena

"Cuando lo imaginaba, llamé a los responsables de las instituciones para comprometerles a que el montaje y desmontaje tiene que ser más rápido. Gastar dinero en montaje y desmontaje de la instalación evitar estar tantos días fuera. Al principio se me dijo que iban a ser 15 días. Espero que el compromiso verbal que han adquirido se cumpla. El desmontaje ha sido complicado y el aparcamiento, por ejemplo, tuvieron que sufrirlo nuestros aficionados hasta el día del Manresa. Una pastilla importante provocó que mucha gente llegara tarde. Hemos tenido una pista en la parte exterior mucho tiempo.

Son cosas mejorables, cuesta dinero el desmontaje porque habrá que echar más horas. En la propina no puede estar perjudicar el equipo. El año que viene el riesgo es mayor. Este año teníamos la garantía de la Copa porque se jugaba en Málaga. Tendremos que ganarnos la Copa, tendremos que jugar. Estar fuera un mes en ese momento va a ser complicado".

Temporada 23/24

"Ahora mismo estamos en un momento muy bueno, pero con los pies en el suelo. Hemos cumplido el primer objetivo que era estar en el Round of 16 de la BCL, estamos en la Copa por derecho propio. No perjudicamos a nadie, no entramos por ser organizadores. Estamos en la línea de hacer una temporada buena. Todo el mundo habla de las 10 victorias. Nosotros tenemos que ir partido y partido y no generarnos más presión de la que tiene un equipo".