Con un balance de 10 victorias y 3 derrotas, el Unicaja observa contemplativo el avance de la Liga Endesa desde la segunda posición. El foco está ahí, jugar la Copa del Rey de Málaga 2024 como cabeza de serie para soñar con todo como anfitrión el próximo mes de febrero. Sin embargo, no todos los rivales de la Liga Endesa ven el paso de la competición con la misma tranquilidad. De hecho, se han adentrado en una fase del mercado que parece más verano que mitad de temporada.

Por necesidades en la plantilla tras lesiones de larga duración o por miedo a no cumplir los objetivos, son muchos los equipos que peinan la ventana de invierno para incorporar a una serie de jugadores que les permita dar un salto hacia delante o cerrar, por ejemplo, la clasificación a la Copa del Rey. De hecho, hay muchos rivales directos de los malagueños o que en teoría deberían serlo.

UCAM Murcia

El primero en mover ficha ha sido el conjunto universitario. El UCAM Murcia ha perdido a Simon Birgander para los próximos cuatro meses por una lesión que le va a obligar a pasar por el quirófano. Por lo que se queda en el dique seco el jugador que estaba siendo el más valorado de la Liga Endesa y que suponía grandes problemas para los equipos, como le podía ocurrir al Unicaja el próximo 22 de diciembre.

Sin embargo, Sito Alonso ya tiene un recambio que, de hecho, conoce muy bien. Marko Todorovic ha sido el elegido para sustituir al pívot sueco. El montenegrino regresa a la ACB tras jugar en China. Conoce el baloncesto español a la perfección, es cupo, ya que se formó en el Joventut y ha jugado en Barça, Bilbao Basket y Betis. Así que habrá que esperar cuál es el tiempo de adaptación y cómo llega al enfrentamiento directo con los cajistas por cerrar la plaza de cabeza de serie para la Copa.

Valencia y Baskonia

En otra situación andan Valencia y Baskonia. Los de Álex Mumbrú parecen tener muy cerca una nueva incorporación para su plantilla: Kevin Pangos. El problema, no obstante, es que pertenece al Emporio Armani Milán. Parece que la salida no será una cuestión sencilla por temas económicos y no hay que olvidar que tiene como fecha límite principios de enero, cuando los equipos Euroliga ya no podrán fichar entre ellos mismos.

El problema en Vitoria lleva siendo el mismo desde verano: el puesto de base. Llegó Chris Chiozza hace un mes para aportar algo de luz, pero no ha sido ni de lejos lo que ellos esperaban. Con el estadounidense a medio gas y con un Nico Mannion jugando muy poco o nada, el Baskonia busca un jugador que le dé estabilidad en el puesto de ‘1’ y algo de aire a Codi Miller-McIntyre.

Joventut y Tenerife

Los que caminan con urgencia son Joventut y Lenovo Tenerife. En este momento ninguno ocupa puestos de Copa del Rey (10º y 11º, respectivamente). Los de Carles Durán ya han tenido varios movimientos con la salida de Chinanu Onuaku y las llegadas de Kenny Chery y Tyler Cook, este último como tercer estadounidense. Así que, después de verse obligados a hacer descartes para hacer la convocatoria en Liga Endesa, buscan un exterior comunitario para suplir a un Deshaun Thomas que solo juega Eurocup.

El panorama en las islas es mucho más incierto ahora mismo. El Tenerife suma solo seis victorias y quedan cuatro partidos para el cierre de la primera vuelta. Ni siquiera la enésima versión explosiva de Marcelinho Huertas, a sus 40 años, les está siendo suficientes para mantener el nivel de los últimos años. Así que parecen peinar el mercado en busca de un nuevo jugador que les permita pelear con los de arriba.

En otra zona aparecen equipos como Breogán o Zaragoza para suplir lesiones o salidas importantes, pero lo cierto es que ya, en la jornada, hay muchos nervios en la Liga Endesa porque la Copa se va a volver a vender muy cara. Mientras tanto, el Unicaja atiende tranquilo a la espera de confirmar si es cabeza de serie o no. ¡Qué lujo!