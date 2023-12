El Unicaja buscará este sábado en el Palaco Martín Carpena mantener su buena racha de resultados, que le permita seguir en la segunda posición de la clasificación liguera. Los verdes se miden desde las 18 horas de este sábado al Coviran Granada en un derbi andaluz para el que se han agotado las entradas. Ibon Navarro pasó revista a la actualidad de su equipo en las horas previas al choque contra los de Pablo Pin.

Estado del equipo

"Todo el equipo está bien. Martes y miércoles entrenamos muy bien. Era una semana importante porque a partir de ahora vamos a tener poco tiempo para entrenar entre partidos, viajes y días de descanso que daremos para que los jugadores estén con sus familias en las dos semanas de navidad".

Plan de partido contra Coviran

"La labor de desgaste debe ser importate durante los 40 minutos. Que lleguen al último cuarto con menos fuerza. En los últimos partidos la gente que sale del banquillo les ha aportado muchas cosas. Es verdad que hay seis jugadores que juegan muchos minutos, pero no veo tan testimonial su aportanción desde el banco de los otros jugadores. Tenenos que controlar sus tiros de 3 puntos los indirectos de Cheathan y Kramer, el juego sin balon de Pere Tomas, a Felicio y a Luis Costa, que para mí es una alegría muy grande cómo está jugando y que a estas alturas es uno de los mejores bases de la Liga sino el mejor a nivel estadístico".

Lesión de Barreiro

"El peor plazo eran 8 semanas sin operarse y ahora el mejor plazo pasando por el quirófano son 6, por lo que vamos a ver si puede estar a mediados de febrero para jugar la Copa del Rey. Es una faena porque además ahora tenemos varios partidos contra equipos con "treses" grandes. Lo vamos a echar de menos como echaríamos a cualquier otros porque todos son importantes en el equipo, pero nadie es imprescindible. A ver si sale bien todo en la operación..."

Recuperación de Lima

"Lima está con un virus y ha perdido peso y masa muscular. Se ha descompensado su pierna buena con la operada. Queríamos que jugara contra el Peristeri, pero ha estado varios días en la cama y a ver. Contra el Granada yo creo que no estará"

Malos arranques

"Los rivales salen con el cuchillo entre los dientes, aprietan...Cada partido es diferente. Pero no creo que sea una tarea pendiente para nosotros salir mejor en los partidos. No veo falta de activación en las primeras partes. Granada, por ejemplo, juega muy bien los primeros y los terceros cuartos. Vamos a ver mañana qué hacemos".

Derbi andaluz

"Jugar un derbi no es especial. Con tantos extranjeros, hablar de derbi .... Aquí siempre hay buen ambiente en las gradas, vienen aficionados de los otros equipos y esta vez será igual que otro partido".

Récord de victorias

"Eso ni se ha comentado en el vesturio. No me parece importante. Eso no vale para nada. Ganar es muy difícil en esta Liga. Que llevemos tantas victorias seguidas habla muy bien de la actitud del equipo. Hay que estar preparados para cuando perdamos. Saber por qué hemos perdido ese día, no ponernos nerviosos y seguir".