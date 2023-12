... Y van 10 seguidas. Poca broma. El Unicaja también ganó este sábado el derbi andaluz al Coviran Granada y mantiene su paso triunfal camino de convertirse, más pronto que tarde, en cabeza de serie de cara al sorteo de la próxima Copa del Rey de Málaga 2024.

Ni el forofo más optimista podría haber diseñado un escenario como éste cuando arrancó la temporada en septiembre, pero es que este equipo lleva dos meses jugando a un nivel estratosférico, quitándose del medio a todo el que se le pone por delante, callando bocas a los que dudaron del proyecto y demostrando, día a día, partido a partido, que a su actual segunda plaza en la clasificación nadie le puede poner la más mínima pega.

Partido serio

El equipo verde volvió a hacer un partido serio. Le bastó el primer tiempo para dejar sin ninguna opción a la sorpresa a su rival. Sujetó muy bien a Lluis Costa y a Thomasson (2 puntos al descanso). Y anulando al generador y al "metedor" del Coviran, quedaron solo Felicio y Cheatham como principales baluartes de un rival que no aguantó ni un cuarto de lucha cuerpo a cuerpo a un Unicaja infinitamente mejor. Desde luego, no se vio en el Carpena a ese Coviran que estas últimas semanas había dado un paso adelante. ¿Demérito de los nazarís? Más bien diría yo que mérito de un Unicaja que supo cómo jugarle y dónde hacerle más daño.

El derbi fue una fiesta en la grada. Se colgó el "No hay billetes" y solo los abonados que se quedaron en casa dejaron libres unos pocos cientos de asientos en un Martín Carpena que no necesitó estar tan caliente como otros días. La afición nazarí se quedó sin partido muy pronto, pero animó hasta el final a los suyos y supo reconocer también la superioridad de los verdes.

Solo color verde

Fue un partido muy cómodo. Salvo el 2-7 inicial, no hubo ni pelea, con un Unicaja muy superior en todas las facetas del juego. Bien atrás, acertado en ataque, activo en el rebote y con ese plus que te da cuando estás tocado con la varita mágica, el equipo de Los Guindos se paseó. El + 20 del descanso (50-30) anunció que todo estaba decidido con todavía 20 minutos por delante.

Y eso que tardó casi 4 minutos el Unicaja en anotar su primera canasta y fue para poner el 2-2 después de un arranque de derbi deconcertante por parte de los dos equipos. La salida de Kameron Taylor le dio aire al equipo en ataque. 8 puntos casi seguidos del alero americano dispararon al Unicaja en el marcador, 12-7. La diferencia creció para alcanzar el final del cuarto inicial con 9 puntos de renta para los verdes, 18-9.

Momento Carter

Carter tomó el relevo anotador. El Unicaja cerró bien su rebote, forzó malos tiros del rival con su magnífica defensa y la diferencia siguió creciendo, 35-20. Ibon rotó y rotó para no perder frescura sobre la pista. Pin probó con una defensa zonal para tratar de cambiar la dinámica. Pero a este Unicaja, en este momento, no se me ocurre nada ni nadie que lo pueda parar. Al descanso, partido solucionado: 50-30.

Por si quedaba alguna duda mínima, 10-0 de arranque en el tercer cuarto (60-30). La sensación fue de que todo lo que quedaba por delante ya era "prescindible". Ibon Navarro hizo algunas pruebas: dio minutos a Mario Saint-Supéry, Carter jugó de base, Osetkowski y Thomas ejercieron de pareja interior... Thomasson aprovechó para maquillar de manera descarada sus estadísticas. El tercer cuarto se cerró con 70-53. "Solo" +17.

El último cuarto se embarró un poco el juego y eso calentó un poquito el Carpena. El Unicaja volvió a apretar y ese disparó a cerca de 30 arriba. El Granada hizo lo que pudo y el bocinazo final dejó el marcador en un 92-70 que hizo justicia a lo visto durante los 40 minutos.

Doble jornada esta semana

Antes de Nochebuena, todavía tocará jugar un par de partidos más. Y es que esta próxima semana va a ser movidita. El martes toca visitar Grecia para acabar la primera fase de la BCL contra el Peristeri. Será un partido raro porque ni el Unicaja ni su rival griego se juegan nada. El equipo de Ibon Navarro ya es campeón de grupo y el de Vassilis Spanoulis tiene garantizada la tercera plaza de la clasificación, pase lo que pase en esta úktima jornada. Mucho más morbo tendrá el partido del viernes en Murcia. El Unicaja visita al UCAM en un duelo en el que habrá muchas cositas en juego en ese objetivo que tienen ambos equipos para acabar la primera vuelta liguera el el Top 4 de la clasificación.