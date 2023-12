El UCAM Murcia va a llegar al partido del Unicaja con cierto alivio después de las noticias que le han golpeado en las últimas semanas. El partido de los universitarios ante el Valencia fue desolador en cuanto a enfermería porque se llevó por delante a una de las parejas más importantes de la Liga Endesa: Simon Birgander será baja cuatro meses tras pasar por quirófano, pero Sito Alonso puede respirar con Ludde Hakanson.

El base sufrió una elongación muscular en el vasto interno de la pierna derecha. Una lesión que inmediatamente le marcó como duda de cara al encuentro frente a los cajistas (viernes, 21.30 horas). Sin embargo, aunque no vaya a estar ni mucho menos en su mejor momento físico, va a ser uno más en la rotación de la plantilla del UCAM.

Hakanson pudo regresar a las pistas este martes frente al Tofas Bursa. No hizo su mejor partido ni tampoco se le vio con un gran impacto en el juego -0/4 en tiros y 1 asistencia en 07.34 minutos-, pero las 24 horas que va a tener tras su regreso a Murcia para descansar van a ser fundamentales con el objetivo de ser importante en un partido que podría dejar muy perfilado la lucha por un puesto como cabeza de serie en la Copa del Rey.

3-0 sin Birgander

Eso sí, aunque no vaya a estar Birgander y Hakanson no llegue al 100% físicamente, el Unicaja no puede fiarse en absoluto del UCAM. Por mucho que haya perdido al que estaba siendo el MVP de la Liga Endesa, han sido recomponerse de tal forma para ganar los últimos tres partidos consecutivos: Breogán en ACB (74-83) y Derthona Basket (87-75) y Tofas Bursa (75-90) en la Basketball Champions League ya con Arturs Kurucs y Marko Todorovic.

Así que todas las cartas van a estar sobre la mesa en el partido del viernes. En los locales no estará el pívot sueco e Ibon Navarro tendrá que contar con la baja ya conocida de Jonathan Barreiro. Sea como fuere, va a ser un partido apasionante en el que los de verde y morado tendrán su primera oportunidad para cerrar su participación en la Copa como cabeza de serie.