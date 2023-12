Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la incontestable victoria del Unicaja en la pista del UCAM Murcia (65-88). A pesar del resultado, hubo que trabajar mucho desde el primer segundo porque Sito Alonso planteó un encuentro muy duro. Sin embargo, incluso con cuatro jugadores que habían pasado la noche previa con fiebre, el equipo cajista sumó la undécima victoria consecutiva en Liga Endesa.

Balance del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Evidentemente, sabíamos que veníamos a un campo donde solamente el Valencia había ganado y de la forma en la que lo había hecho en la prórroga. Muy contentos porque el partido no era nada sencillo, lo hemos hecho muy bien, sólidos, pero yo creo que no cabe duda que UCAM Murcia en las cosas en las que es especialmente bueno, su energía en rebote y recuperación, no ha estado a su nivel. Se puede juntar que hemos hecho muy bien las cosas y que les ha faltado un puntito de energía después del partido del miércoles y el viaje.

Tampoco quiero quitar mérito al equipo porque hemos hecho un partido muy bueno. Es verdad que al principio nos han sorprendido con un quinteto poco habitual, nos ha costado controlar la movilidad de Rodions y Sleva como interiores. Cuando nos hemos ajustado hemos vuelto en sensaciones y dominando balance defensivo y rebote contra UCAM es tres cuartos del partido".

Dificultad como visitante

"Lo más importante es la victoria. Este campo, no solo por la calidad del equipo, sino por el ambiente, es muy complicado. Aunque ya lo he hecho a nivel personal y privado, felicitar al club porque hay una atmósfera que yo no conocía porque es una cosa del equipo que está a un nivel muy bueno y que trabajan para que se respire el baloncesto. Íbamos ganando de 20 y había un ambiente como pocos".

Planteamiento

"Tenemos cuatro jugadores que han tenido fiebre esta noche. Están malos. Todos teníamos problemas, pero ellos han viajado a Turquía y volver como lo hicieron... No hemos hecho nada especial, jugamos así contra cualquiera. Pretender jugar diferente en dureza y físico por jugar con un equipo lo puedes intentar, pero si no es un hábito tuyo no lo vas a conseguir".