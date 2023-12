Paliza, récord... y hasta el año que viene. Lo de este Unicaja empieza a no ser normal. ¡¡12!! 12 victorias consecutivas en la Liga Endesa. Récord histórico del club. Y culminado con otro partidazo de los de Ibon Navarro ante todo un Barça, al que destrozaron para terminar ganándole por 20 puntos de diferencia. El conjunto cajista cogió la delantera en el partido en un segundo cuarto espectacular (29-11) y ya no la volvió a soltar para despedir el 2023 con un nuevo triunfo ante un Carpena abarrotado. La temporada del Unicaja hasta el momento en ACB se define sola: segundo y con tres victorias de ventaja sobre el cuadro azulgrana. Casi nada.

Tras casi tres minutos de errores en ataque, Osetkowski anotaba la primera canasta del partido (2-0). Siguió el encuentro con pequeñas ventajas para el Barcelona, comandados por Laprovittola y Parra. Pero el Unicaja respondía cada acierto del rival. Entró el choque en una fase en que cada triple era contestado por otro en el aro contrario. Ejim y Osetkowski contestaban desde la línea de 6,75 a Parra (17-19). Y Carter igualaba el choque con un mate (19-19).

El partido tenía un ritmo tremendo. Casi sin interrupciones, el choque iba de lado a lado de la pista a una velocidad abismal. Un parcial de 0-7 daba 7 puntos de ventaja a los de Roger Grimau. Parra, con 3/3 triples, estaba haciendo mucho daño a la defensa cajista (19-26). Ibon tenía que parar el partido a 38,6 segundos del final del primer cuarto. No se movería más el electrónico en el periodo (19-26).

Segundo cuarto espectacular

El acierto en el triple de los de verde apretó el marcador en el inicio del segundo cuarto. Díaz y Taylor la clavaban desde la larga distancia (25-28). Los de Ibon Navarro eran un ciclón en este segundo parcial y dos tiros libres de Sima le daban la ventaja en el tanteador (31-30). Los cajistas empezaron a apretar de lo lindo atrás, provocando pérdidas y errores del Barça, y lograron su primera ventaja sólida (35-30) con un parcial de 8-0. Apareció Brizuela para cortarlo con un triple (35-33).

Pero al Unicaja no había manera de frenarlo en esta fase del partido. Espoleado por su público, y con un Will Thomas inconmensurable, conseguían estirar su ventaja hasta los 9 puntos (45-36). Se calentaba el partido a 1 minuto del descanso. Laprovittola daba un pelotazo a Perry tras una falta del americano y se montaba el lío. La acción quedó resuelta con técnica para el argentino. Aprovechó Perry el tiro libre para poner el +10 (46-36). Otra canasta de Thomas y un tiro libre del propio Laprovittola cerraban la primera mitad. +11 para el Unicaja al descanso tras un segundo periodo imperial (48-37).

El Unicaja aguanta el tirón

Osetkowski cogía la responsabilidad en ataque para mantener al Unicaja por encima de los 10 puntos de ventaja (54-41). Un tiro libre de Alberto Díaz tras otra técnica ponía la máxima del partido en el electrónico (55-41). Y un triple de Carter la elevaba hasta el +15 (58-43). Reaccionaba el Barça de la mano de Satoransky y Laprovittola (58-47). Dos errores seguidos en ataque de los de verde devolvían la vida al Barça.

Los de Grimau conseguían reducir diferencias y colocarse a menos de 10 (60-51). Perry cometía su cuarta personal a 2.35 para el final del tercer cuarto y tenía que irse al banquillo. Osetkowski volvía a aparecer para enchufarla desde el triple (65-52). Pero un 0-6 obligaba a Ibon a detener el partido (65-58). Al final del tercer cuarto, 69-60.

Recital y récord

Kalinoski hacía explotar el Carpena con un nuevo triple para arrancar el último cuarto (72-60). Tiempo muerto inmediato de Grimau a 8.50 del final. Volvía a aplicarse en defensa el Unicaja, desde donde gana muchos partidos. Tres robos seguidos de Sima daban aire al equipo. Y Kalinoski seguía a lo suyo en el aro contrario (76-62).

Un triplazo de Will Thomas sobre la bocina de posesión rompía el partido definitivamente en el ecuador del último cuarto (80-62). Y Kalinoski seguía con su fiesta particular en el periodo decisivo (83-64). El partido ya estaba visto para sentencia. El repaso al Barça estaba siendo importante. Y hasta el final fue con todo el Unicaja para acabar firmando un triunfo por 20 puntos de diferencia (91-71). No hay mejor forma de despedir del año.