Ibon Navarro confirma el debate abierto en el club por la posible cesión de Mario al Tizona

Ibon Navarro habló largo y tendido este martes sobre la situación de Mario Saint-Supéry, que como desveló la semana pasada La Opinión de Málaga, tiene una oferta del CB Tizona para jugar en el equipo burgalés de la Liga LEB Oro en calidad de cedido hasta final de la presente temporada.

Ibon Navarro explicó su visión de los hechos. El técnico vasco no quiere que Mario se vaya porque su condición de cupo, sobre todo en la BCL, es muy necesaria y porque considera también al jugador una parte importante del funcionamiento del primer equipo, aunque sea más necesario hasta ahora entrenando que en los partidos. La opinión del entrenador cajista no es la misma que tiene el entorno del jugador, que sí ha manifestado al club su deseo de que Mario termine la temporada jugando minutos importantes con el CB Tizona.

Ibon Navarro, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La versión de Ibon Navarro

De momento, el club no ha cerrado el debate y sopesa todas las opciones posibles con el problema añadido que el equipo burgalés no puede esperar mucho tiempo más, por lo que la decisión debe ser inminente. Esta el la radiografía exacta del "caso Mario" que ha hecho este martes Ibon Navarro ante los medios:

"Hay tres formas de ver las cosas. El entorno del jugador, al que solo le preocupa el chico; otra es el entrenador del primer equipo, que soy yo, para el que la prioridad es el primer equipo, no el chico. Y luego está el club, que tiene que tener una visión panorámica de todo el cuadro. Alberto no sé si va a jugar el miércoles contra el Tofas. Si Alberto no está, Barreiro no está y Lima juega al 50%, somos 4 cupos con Mario. Si él se va, somos 3 cupos.

Por otro lado, parece que Mario está aquí perdiendo el tiempo con nosotros. Y no está perdiendo el tiempo. Se está haciendo jugador y aprendiendo unas herramientas que le van a venir bien en el futuro. Por eso dije el otro día que la pregunta de si se va cedido o no hay que hacérsela al club. Porque yo tengo una opinión personal, que es la del entrenador del primer equipo y pienso que Mario es una pieza importante en el funcionamiento del primer equipo, por lo que juega y por lo que trabaja. Sin Mario tendríamos problemas de cargas de trabajo. E insisto, lo que él hace es bueno para el equipo y también es bueno para él.

Es evidente que mi prioridad es el primer equipo, igual que la máxima prioridad para el entorno de Mario es solo Mario. El que tiene que tomar la decisión es el club y tiene que posicionarse entre la situación de Mario y la del primer equipo. He hablado con el club y le he expuesto esto. Ellos me han expuesto lo suyo, empatizamos perfectamente. Ellos me entienden a mí y yo entiendo la posición del club y del chico.

Yo se lo he explicado a Mario. Yo no puedo decir "vete, que no pasa nada". No, sí pasa. Eso es un perjuicio para el primer equipo. El club tienen que valorar si ese perjuicio compensa lo que se gana mandando a Mario fuera. El primer equipo necesita que Mario esté porque es importante. Yo no es que quiera que Mario no juegue. También os digo una cosa, el otro día Hugo González sale con el Madrid a falta de 4.30 contra el Bilbao y mientras, está jugando con el EBA. No estaremos haciendo las cosas tan mal con Mario si el Madrid hace lo mismo y lo ha hecho antes con otros jugadores que incluso están en la NBA. Parece que estamos perdiendo el tiempo con Mario y eso no es así. Se está haciendo un trabajo espectacular para él y los que lo vemos todos los días lo sabemos. Que tiene que jugar, pues tiene el EBA ahí. La decisión la tiene que tomar el club y la que tome va a ser la buena y la apoyaremos todos. Para el primer equipo y para Mario, que es un activo".

Mario Saint-Supéry, entre Málaga y Burgos / Unicajab/Photopress

Cuatro partes involucradas

Es evidente que no es fácil tomar una determinación cuando hay tantas partes involucradas, con opiniones tan diversas y encima el Tizona aprieta para que la decisión definitiva sea lo antes posible. Ibon Navarro es consciente de esto: "Aquí hay cuatro partes: el chico, el otro club, el Unicaja y yo como entrenador del primer equipo. He dejado claro que lo que decida el club lo acataré. El problema son los próximos 3 partidos en los que Barreiro no va a estar. Si tiene que ser ahora o nunca... entonces no digo nada. El club que decida lo que considere teniendo una visión panorámica de todo".

Vías posibles para la progresión de un jugador

Navarro, por último, cree que con los jugadores jóvenes hay muchas fórmulas para alentar su progresión y para ayudarles a seguir creciendo: "Hay muchas vías para que un jugador llegue y nunca sabes cuál va a ser la buena y la que va a funcionar. Si el club decide, contextualizándolo todo, que Mario se vaya, el club tendrá razón y es lo que hay que hacer. Y si decide que se quede, también vamos a estar contentos todos. Mario también. Lo bueno es que todos hemos puesto las cartas encima de la mesa, todos sabemos lo que opinan los demás y empatizamos con eso. Porque yo entiendo al chico y entiendo al club. Y el club me entiende a mí y entiende a Mario. Y Mario nos entiende a todos. Ahora es cuestión de que el club tome una decisión y será la acertada. Seguro", finalizó.