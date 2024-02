Unicaja 2024/2025: planificación en marcha

El Unicaja ya trabaja de cara al proyecto de la próxima temporada 2024/2025. En realidad, la dirección deportiva cajista, encabezada por Juanma Rodríguez, lleva haciéndolo desde el pasado mes de septiembre, una vez arrancó el actual curso. Pero es cierto que a partir de la Copa del Rey, ya en pleno esprint final de temporada, se acentúan los contactos, las conversaciones y, en algunas ocasiones, hasta se cierran acuerdos verbales o escritos de cara al siguiente mercado veraniego.

Con Tyson Pérez ya confirmado como jugador cajista para la próxima campaña, y con más de la mitad de la actual plantilla cajista con contrato en vigor para esa 24/25 (Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y David Kravish), la principal cuestión a resolver es qué ocurrirá con los 5 jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio: Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Yankuba Sima y Augusto Lima.

Con 4 meses por delante de competición, no se puede hablar de nada definitivo, pero sí es cierto que se estudian todas las opciones posibles y se planifica encajando todas las piezas que ya están... y las que pueden venir.

Ibon Navarro, durante un entrenamiento antes de la Copa del Rey. / ACBPhoto-Raisa Pozo

Cupos

El tema de los cupos es el principal quebradero de cabeza. Con Alberto, Djedovic y Tyson Pérez ya hay tres asegurados. Faltan dos más para los 5 que exige la BCL, competición que el club verde y morado quiere disputar de nuevo la próxima temporada. La continuidad de Barreiro parece bien encaminada, con lo que ya serían 4 los jugadores formados localmente. ¿Qué pasará con Sima y con Lima? Pues de cómo acaben ambos la temporada podría ser clave para la decisión final de quién sigue de los dos, si no sigue ninguno o si incluso permanecen los dos un año más vestidos de verde.

Respecto al futuro de los otros dos que terminan vinculación el 30 de junio, todo es una incógnita. Ejim tiene más opciones de seguir por una pura cuestión de edad respecto a un Will Thomas que está jugando a un gran nivel, pero que lo primero que tendrá que decidir él mismo es si sigue su carrera deportiva o se vuelve a Estados Unidos a empezar en otras labores.

Jonathan Barreiro, uno de los cupos que acaba contrato. / Unicajab/Fotopress-Mariano Pozo

¿Habrá un nuevo "caso Brizuela"?

El club también está pendiente de qué pasará con los jugadores que tienen contrato. Después de lo vivido el verano pasado con Darío Brizuela, está claro que se puede repetir el escenario de que algún jugador pague su cláusula y abandone Málaga rumbo a un equipo de Euroliga. El caso más peliagudo es el de Dylan Osetkowski, un jugador que ha crecido mucho desde su llegada al Unicaja y que está en el radar de varios equipos europeos de la máxima competición continental. En Los Guindos son conscientes de que puede dejar el club este próximo verano, aunque si eso se produce será abonando íntegramente su cláusula de rescisión. Y es que el propio presidente, Antonio Jesús López Nieto, ya ha manifestado públicamente que no negociará con ningún club la carta de libertad de cualquiera de los actuales jugadores verdes: "Todos los grandes clubes intentan pescar. Nosotros intentaremos que la red esté rota para que no se vaya ningún pescado. Creo que los jugadores están contentos. Pero esto es baloncesto profesional. Y si viene una oferta mareante... Nosotros lo que no vamos a hacer es negociar nada. No negociaremos una sola cláusula. Así de claro. Luego puede pasar como lo de Darío: que venga algún equipo y lo pague. Creo que todos están contentos, pero no puedo augurar lo que vaya a pasar en tres meses porque cuando renovamos a Darío pensábamos que iba a seguir, y ahora está en el Barça", dijo el presidente cajista días atrás.

Dylan Osetkowski podría dejar el Unicaja a pesar de tener contrato en vigor. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Tyson Carter es otro jugador que por su edad y por su proyección podría ser objeto de deseo de algún club dispuesto a pagar al Unicaja por su libertad. Su futuro peligra más que el de Perry, Kalinoski o Kravish, tres jugadores también atados por el club para el próximo curso y que sería una sorpresa que no vistieran de verde y morado la próxima campaña.

Extracomunitarios

El Unicaja vigila de cerca el mercado. No parece que estemos ante un verano de muchos fichajes, por segundo año seguido, pero sí habrá que hacer algún movimiento más que el ya conocido de Tyson Pérez. La dirección deportiva del club peina las opciones en todas las posiciones, pero con un importante asterisco: no se pueden fichar jugadores americanos sin pasaporte. Con Carter y Taylor con contrato en vigor, las dos plazas de extracomunitarios que permite la ACB están ocupadas en el Unicaja 2024/2025. Eso quiere decir que es el mercado español, el comunitario y el cotonú al que Ibon Navarro y Juanma Rodríguez deberán acudir para completar el puzle cajista en el próximo mercado estival.

Kameron Taylor, uno de los extracomunitarios del equipo. / @unicajacb

Mario Saint Supéry: ¿Cesión toda la temporada 24/25?

Otra cuestión que el Unicaja deberá decidir es qué posición toma con el canterano Mario Saint-Supéry. Este curso se decidió mantenerlo en la primera plantilla a pesar de que solo se vestía en los partidos europeos porque Lima estaba lesionado y se necesitaba su condición de cupo para llegar a los 5 que pide la FIBA para su torneo continental. Con el pívot brasileño ya recuerado, sí se ha apostado por su cesión al Tizona de Burgos, que por ahora ha resultado muy satisfactria para todas las partes.

Aunque es muy aventurado decirlo en febrero, sin saber cómo será la configuración definitiva de la próxima plantilla, la idea que se maneja en los despachos de Los Guindos es que el Unicaja tenga 5-6 cupos la próxima pretemporada para que no sea necesaria la presencia de Mario en el primer equipo y pueda volver a salir cedido, esta vez durante todo el año, en un equipo de la LEB Oro o incluso de la propia Liga Endesa... si es que surge esa opción.

Saint-Supéry está jugando a gran nivel en la LEB Oro. / Tizona

Certezas y dudas

Está claro que hay muchas cuestiones que decidir porque hay varias certezas, pero también muchas dudas, algunas que no dependen directamente del Unicaja y que pueden aparecer durante el verano por cuestiones ajenas a los intereses cajistas. La idea del club es edificar un proyecto que se parezca lo más posible al de estas dos últimas campañas que tantos buenos momentos ha dado y está dando a la "marea verde".