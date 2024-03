El legado de Javier Imbroda, para la eternidad

El documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro' ha sido presentado este jueves en el Teatro Echegaray. La historia del que ha sido un personaje clave en la vida pública malagueña y andaluza, tanto en el ámbito deportivo como el político, queda inmortalizada esta pieza creada por ADM y que fue estrenada en el Teatro Echegaray en el marco del Festival de Cine de Málaga.

El melillense Javier Imbroda fue el artífice de un equipo único como fue Maristas, al que consiguió subir de Primera B a la ACB. Después de toda una vida dedicada a la formación y el baloncesto, en la que cosechó otros éxitos como llegar a ser seleccionador nacional a principios de siglo, dio el salto a la política y ahí también consiguió dejar su impronta, hasta su fallecimiento en abril del 2022. Fue consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía hasta su muerte en el gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno.

Esta producción pretende que el legado que dejó Javier Imbroda sea transmitido de generación y generación y traspase fronteras para que su historia sea conocida en todo el mundo. Al acto de presentación del documental acudieron, entre otras personalidades, el alcalde Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Palabras de admiración

El primero en tomar la palabra fue Gustavo Fuentes, director general del grupo ADM, productora encargada de hacer realidad este documental. "Con una maleta llena de ilusión logró un milagro, el milagro Maristas. Javier fue, es y será alguien que transformó a mucha gente. Esperamos que este documental se expanda por el resto del mundo" aseguró. Tras él, tomó la palabra Juande Mellado, director general de Canal Sur. "Tenemos el deber de preservar el legado del maestro. Ha aplicado sus valores y las próximas generaciones tienen que disfrutar de lo que hemos aprendido. Ya está disponible en la plataforma. El 2 de abril se estrenará en Canal Sur en 'prime time'", explicó Mellado.

El siguiente en tomar la palabra fue Francisco de la Torre. El alcalde definió al protagonista como "una persona inolvidable". "En el Ayuntamiento lo conocimos bastante a fondo. Consiguió mucho en el deporte y en la educación. Tenía capacidad de transmitir, de apasionarse y apasionar. Me lo imagino así en los entrenamientos, convenciendo de que podían. Hay un legado muy grande, seguro que el documental lo pone de relieve. Mucha suerte a este documental, será la de todos nosotros. Querremos a Javier siempre", añadió.

Estreno del documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro'. / Gregorio Marrero

El acto de presentación lo cerró Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía tuvo, en primer lugar, bonitas palabras para sus allegados. "Le quiero dedicar palabras a tres personas referencia en la vida de Javier Imbroda. En primer lugar, Salva. Y Javi y Pablo. Son la herencia más clara. Han heredado su talento, en otra forma, en la música. Algo que es muy complicado, estoy convencido de que vais a llegar lejos".

Juanma Moreno, emocionado

"Soy de los que llegué tarde la vida de Javier, desgraciadamente para mí. Tenía una enorme capacidad de transformar a las personas. Parte del primer gobierno de centroderecha de Andalucía. Era difícil de alinear, como un equipo de baloncesto. Imbroda se convirtió en una persona indispensable de nuestro equipo. Era capaz de sosegarnos a todos. Era el único al que le había dicho que iba a seguir de consejero. Se convirtió en pieza indiscutible. Apostó por la educación especial. Apostó por la formación profesional. Hizo una revolución con su equipo. Gran gestor y gran persona. Quiero quedarme con el mejor de los recuerdos. No hay martes, y mira que han pasado casi dos años, que no me acuerde él. De esa simpatía natural que transmitía, esa alegría que transmitía a todos. Era vitalista, optimista, ilusionante", apuntó Juanma Moreno.

Tras el acto de presentación, se pasó a la proyección del documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro' en el Teatro Echegaray.