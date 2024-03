Ibon Navarro: "En la segunda parte cerramos el rebote y eso nos permitió correr"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, apuntó a la solidez defensiva de su equipo como una de las claves de su cómoda victoria en la pista del Río Breogán (65-76), al que consiguieron frenar en la segunda parte cerrando el rebote en su aro.

"Breogán nos ha enseñado lo que es, una de las mejores defensas de la liga. Los dos equipos hemos forzado demasiadas pérdidas al rival y eso nos ha llevado a tener un ritmo de juego muy malo. En nuestro caso hemos tenido muchas pérdidas no forzadas, y la primera parte está marcada por los 11 rebotes de ataque del Breogán porque eso los ha mantenido en el partido y a nosotros nos ha impedido correr", analizó. "En la segunda parte, lo hemos arreglado porque solo han cogido tres rebotes y dos ellos al final del partido. Eso ha limitado sus segundas opciones y, sobre todo, nos ha permitido poder correr".

Dureza defensiva

El técnico vitoriano del Unicaja también admitió que al Breogán le ha podido afectar "la ansiedad" en algunos tiros "abiertos y buenos" durante la segunda parte por su situación clasificatoria, antes de reconocer que no ha sido "un gran partido" de baloncesto porque estuvo marcado por la "dureza" defensiva.

"A veces se nos olvida que los demás también juegan. La decepción de la Copa viene más por las expectativas que se habían creado fuera del vestuario. Jugamos contra un equipo -Tenerife- que nos puede ganar porque es de un nivel similar y ese día jugó mejor que nosotros", respondió al ser preguntado por la reacción de los suyos tras caer en la primera eliminatoria de la Copa disputada en Málaga.

Mrsic reconoció la superioridad del Unicaja

Por su parte, Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, consideró justa la victoria del Unicaja en el Pazo Provincial de Lugo, en un partido en el que logró imponer su "físico" y se aprovechó del desacierto ofensivo de los breoganistas.

"Unicaja ha sido superior a nosotros, especialmente en el segundo tiempo. Dominaron el rebote y nosotros en ataque no estuvimos al nivel necesario para ganar este partido. Por primera vez creo que no hemos creado buenos tiros. En otras ocasiones fallamos muchos tiros pero generando buenos tiros. Hoy no hemos tomado buenas decisiones ni hemos movido bien el balón", admitió en rueda de prensa. Rescató la buena defensa de su equipo en el primer tiempo, pero lamentó que las pérdidas de balón (25) dieran puntos fáciles al equipo de Ibon Navarro.

"No hemos creado buenos tiros, hemos jugado mucho estático y no era nuestra idea. Dejar a Unicaja en 76 puntos está bien, pero perdimos muchos balones y eso le dio muchos puntos de contraataque", criticó Mrsic, que confía en que el incidente del estadounidense Ben McLemore con la Policía Local de Lugo - fue denunciado por conducir ebrio y enfrentarse a los agentes la madrugada del pasado jueves- se quede solo "en un episodio".