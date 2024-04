Ibon Navarro: "Nunca hemos ganado la BCL, no podemos ir de sobrados"

Ibon Navarro compareció ante la prensa en la previa del vital partido de este miércoles ante el Promitheas Patras griego, el primero del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. El técnico del Unicaja cree que su equipo tiene que aprovechar la mayor profundidad de su banquillo para hacer un partido largo ante un rival con menos recursos humanos y más castigado de minutos.

Estado de la plantilla

"Llegamos bien. Nos hemos estado preparando durante dos-tres semanas para llegar bien a este momento. Ejim y Djedovic entrenaron ya el lunes con normalidad, por lo que están disponibles para el partido contra el Promitheas".

Plan de partido

"Está claro que es un equipo un poco atípico, sin referencias interiores, pero con jugadores muy trabajadores que crean muchos espacios para sus jugadores de perímetro más importantes. Un equipo con un volumen de tiro exterior muy alto. El otro peligro es su rebote ofensivo, la movilidad de los interiores les hace ser muy agresivos. Tenemos que leer bien el partido y saber que es un partido largo. Es probable que ellos estén acertados al inicio del partido y que puedan ponerse por delante, pero tenemos que hacer el partido duro para ser competitivos, desgastarles y poder ganar al final. Hay que llevar el partido a un ritmo alto. Tenemos que tratar de imponer nuestra profundidad de banquillo para que sus hombres importantes no estén frescos".

Valor del primer partido

"El campo de Promitheas no es muy caliente para lo que nos hemos encontrado en otras pistas en este BCL, pero a nivel físico es cierto que llegamos mejor a este primer partido de lo que llegaremos al segundo, con el viaje a Manresa por el medio. En teoría estamos mejor físicamente para este partido que para el de la semana que viene. En un play off al mejor de tres, con factor campo, lo que hay que hacer es conservarlo. Eso permite ir tranquilo al segundo partido, sabiendo que tienes otro en casa después. Es importante ganar, pero tampoco definitivo el 1-0 o el 0-1".

Ibon navarro, durante la rueda de prensa de este martes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Demasiado triunfalismo

"No me gusta algunos comentarios que no he leído, pero que me dicen. Si soy honesto, no me gustan. No aprendemos. No se puede fallar y esto es deporte, puedes tener un mal día y el Promitheas te puede ganar. Me parece un error de puertas para fuera hablar de Belgrado, pero no lo puedo controlar. Espero que no nos afecte. El equipo creo que está concentrado y sabe lo que tiene que hacer. Sabemos las virtudes y las debilidades del equipo rival y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. No podemos caer en un error del pasado. No nos pensemos lo que no somos. No hemos ganado la BCL tantas veces, o sea nunca, como para ir de sobrados en esta competición. Hay que tener respeto por los rivales y por la propia BCL en sí".

Espina clavada en la plantilla con la BCL

"Dylan dijo el otro día que fue un fin de semana de mierda. Y es verdad. Todo el equipo tiene muy mal recuerdo de ese fin de semana. Pero el quererla ganar mucho no te hace que ganes. Todos los equipos que lleguen a la Final Four la van a desear igual que nosotros. No por desearla mucho te la dan. Es más, si solo piensas en ganar, lo normal es que no ganes, como el año pasado. Nos puede crear ansiedad. Hay que centarse para ser competitivos en ganar primero esta eliminatoria y después la Final Four".

Descarte

"A medida que nos acercamos al final el descarte es un marrón. Todos los jugadores quieren jugar, pero hay que poner sobre la mesa todas las situaciones y ver lo que nos puede pedir el rival. No es nada fácil. La idea que tenemos no me gusta, puede que sorprenda un poco, pero es lo que tenemos que hacer".

Resto de eliminatorias

"Creo que Lenovo Tenerife es superior a Tofas Bursa, Peristeri tiene poca rotación, pero ha mejorado mucho, es un equipo muy competitivo y tiene sus opciones contra Telekom Bonn y UCAM Murcia también es superior, aunque Ludwisburg es un equipo muy vertical y peligroso".