Ibon Navarro descarta a Kravish y también es baja Djedovic para el Unicaja-Promitheas

"A medida que nos acercamos al final de la temporada, decidir quién es el descarte es un marrón. Todos los jugadores quieren jugar, pero hay que poner sobre la mesa todas las situaciones y ver lo que nos puede pedir el rival. No es nada fácil. La idea que tenemos no me gusta, puede que sorprenda un poco, pero es lo que tenemos que hacer"... Estas fueron las palabras de Ibon Navarro en la previa del partido europeo de este miércoles contra el Promitheas, cuando fue cuestionado por qué jugador se iba a quedar fuera de la convocatoria de 12 en el duelo ante los helenos.

Definitivamente fue David Kravish el jugador "sacrificado" para el primer partido de los cuartos de final de la BCL. En competición europea, solo pueden inscribirse siete de los ocho jugadores norteamericanos que tiene el Unicaja en su plantilla este curso, ya que 5 de los 12 convocados tienen que ser cupos de formación. El americano de pasaporte búlgaro fue el que se quedó fuera de la lista para este partido.

Tampoco entró en la lista de 12 Nihad Djedovic "por indisposición", según informó el propio club verde y morado. En su lugar, para cumplir con los 5 cupos, se vistió el canterano Guille del Pino.