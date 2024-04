Unicaja-Promitheas: la hora de la verdad en la BCL

La BCL se pone seria. Y exigente. Y también peligrosa. Y es que a partir de este miércoles no hay ya (casi) margen para el error. El Unicaja recibe en el Palacio Martín Carpena (21 horas/101TV y Teledeporte) al Promitheas griego en el primer partido del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. Hay que ganar dos partidos para estar en la Final Four de Belgrado de finales de este mes de abril. Y este miércoles es la primera oportunidad para ir sumando.

Los verdes han hecho una gran temporada en la BCL. Ganaron con autoridad su grupo de la primera fase y también el del Round of 16. Pero eso hoy ya es pasado y no vale absolutamente para nada. Unicaja y Promitheas parten de cero en una eliminatoria en la que todo puede pasar.

El Unicaja se entrenó este martes por última vez antes del partido contra el Promitheas. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Espina clavada en el vestuario verde

A nadie se le escapa que la plantilla del Unicaja lleva mucho tiempo esperando este momento. Salvo el exGirona Kameron Taylor, el resto de jugadores tiene clavada una espina desde hace casi un año que quieren quitarse el 28 de abril en el Stark Arena. Nadie olvida lo que pasó en la Final Four europea del año pasado en Málaga y hay muchas ganas de hacer historia en la capital de Serbia. «Fue una mierda», decía la semana pasada Dylan Osetkowski en una entrevista en La Opinión de Málaga, recordando aquella semifinal continental contra el Telekom Bonn, de ingrato recuerdo. Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Yankuba Sima... todos en definitiva piensan lo mismo, aunque sea con otras palabras.

¿Quién será el descarte?

Ibon Navarro cuenta con su plantilla al completo. Una buena noticia, aunque le obligue a dejar fuera de la convocatoria a uno de sus norteamericanos. Habrá que ver cuál es el elegido. ¿Un interior? ¿Un exterior?...

Otra pregunta: ¿qué Promitheas se encontrará el Unicaja? Pues el equipo griego es verdad que no ha tenido una BCL 23/24 tan brillante en resultados como la de los verdes, pero no es menos cierto que cuando ha tenido que ganar, siempre ha ganado. En los partidos claves ha dado la talla y eso hay que valorarlo y debe poner en guardia a los de Ibon Navarro.

Osetkowski y Ejim, durante el entrenamiento de este martes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La plantilla del rival cajista en este play off de cuartos tiene un núcleo duro de jugadores americanos, que son claves para el técnico Ilias Papatheodorou, un clásico en los banquillos de esta competición. Su principal referencia ofensiva es Anthony Cowan. El base estadounidense firma 18,6 puntos (tercer máximo anotador de la BCL), 5,8 asistencias y 3,1 rebotes. Su importancia es máxima, ya que ha anotado dobles dígitos en 12 de sus 13 partidos en la BCL, aunque en el único en el que no consiguió anotar más de 10 puntos fue en su último encuentro en la liga (5 puntos frente al AEK). Ofrece también un buen rendimiento de inicio como desde el banquillo, promediando 22,6 puntos como titular, y 16,1 tantos como suplente. Su unión con el escolta del equipo, el también norteamericano Hunter Hale, es otra de las grandes amenazas de los griegos, ya que promedia 16,8 puntos, 2,9 asistencias y 2,4 rebotes. El alero Cameron Reynolds (8,9 puntos, 3,4 rebotes) también apuntala la línea exterior. En el juego interior destaca el ala-pívot De’Shawn Stephens (6,5 puntos, 5,3 rebotes) y los pívots Chris Coffey (7,6 puntos, 5,9 rebotes) y el colombiano Jaime Echenique (11,5 puntos, 4,8 rebotes), con pasado en la Liga Endesa en las filas del Gipuzkoa en el curso 2020-21.

Djedovic y Taylor. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Atmósfera en el Carpena

Está por ver qué ambiente habrá en las gradas del Carpena.Es un partido muy importante y debería de llenarse el Palacio, pero lo cierto es que el ritmo de venta de entradas estos últimos días no ha sido el esperado y todo dependerá de que los abonados acudan de forma masiva o no. No creo que sea necesario explicar la importancia de este partido. Todo el mundo piensa en Belgrado, pero para ir a la capital de Serbia a jugar la Final Four primero hay que ganar dos veces al Promitheas. Ojo con este detalle...

La cita es a las 21 horas. Por delante 40 minutos para demostrar a Europa entera que este Unicaja va muy en serio, que quiere ganar este play off de cuartos de final y que aspira a ser campeón de Europa versión FIBA en poco más de tres semanas en el imponente Stark Arena de la capital de Serbia. Ojalá...