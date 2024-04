Patras, atajo hacia Belgrado para el Unicaja

«No dejes para la próxima semana, lo que puedas hacer hoy»... El refrán no es exactamente así, pero me vale para definir el reto que esta tarde de martes tiene por delante el Unicaja en la pista del Promitheas Patras griego (18.30 horas/101TV y Teledeporte): ganar para sacar el billete para la Final Four de Belgrado; o perder y tener que esperar al tercer partido de la semana que viene en Málaga para certificar el objetivo.

No va a ser fácil, pero el premio bien merece el esfuerzo. Para el Promitheas este partido es un cara o cruz. Seguro que el rival ofrecerá esta vez una versión muy mejorada respecto al que se vio en el Martín Carpena la semana pasada, sobre todo lo que mostró en los primeros 20 minutos de la serie. En su cancha, además, jugará más cómodo y exigirá a los cajistas una buena versión para lograr el objetivo y empezar ya a pensar en la cita a cuatro de Belgrado.

El equipo se entrenó este martes en la pista del Promitheas. / unicaja

Manresa-Atenas-Patras, sin pasar por Málaga

La expedición verde viajó directamente a Grecia desde Manresa. Dylan Osetkowski volverá a ser baja. El jugador se quedó en Málaga por una indisposición que lo normal es que no le impida jugar el fin de semana contra el Casademont Zaragoza, pero que ya le hizo perderse el partido del domingo en el Nou Congost y que también le deja k.o para el de este martes.

Con el liderato liguero recién estrenado, el Unicaja jugará en Patras cargado de moral. El buen juego y los buenos resultados de los verde y morados les hace ser favoritos ante un Promitheas que es una gran amenaza en el perímetro, pero que no asusta tanto con su juego interior.

Imagen del entrenamiento del Unicaja en Patras. / Unicaja

Rebotear y correr. Esa es la mejor receta para sumar el ansiado 2-0 en el play off. Si el equipo es capaz de imponer un ritmo alto de partido, todo será más fácil. El rival tiene menos recursos humanos en su plantilla y será complicado que le aguante el ritmo al Unicaja, si es capaz de jugar rápido y con intensidad.

Día "D"

Ibon Navarro y sus jugadores saben que están ante un día «especial». Desde que arrancó la temporada en esta Basketball Champions League, el equipo orientó su objetivo en, al menos, repetir presencia en la Final Four. Después de lo que pasó hace ahora casi un año en el Carpena en la cita de Málaga 2023, es casi una obsesión para todo el entorno del equipo estar entre los 4 «elegidos» para volver a tener la opción de luchar por el título continental. Este martes por la noche ese objetivo de tantos meses, tantos aeropuertos, tantos rivales y tantos partidos se puede hacer realidad en caso de victoria cajista en Patras.

La cita es a las 18.30 horas. Con Belgrado en el horizonte, el Unicaja tratará de ventilar con un 2-0 su eliminatoria de cuartos de final frente al Promitheas en el Dimitris Tofalos Arena de Patras, una preciosa ciudad de la península del Peloponeso, la tercera más poblada del país, que el Unicaja espera que le sirva de atajo rumbo a la Final Four del último fin de semana del presente mes de abril en la capital de Serbia.