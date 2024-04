Los entrenadores coinciden en que esta Final Four la "puede ganar cualquiera"

Los cuatro entrenadores de los equipos aspirantes a la Final Four de la Basketball Champions League comparecieron este jueves ante la prensa acreditada para esta Final Four en la rueda de prensa conjunta oficial previa a la disputa de la competición este fin de semana en el Belgrado Arena. El cajista Ibon Navarro, Sito Alonso (UCAM Murcia), Vassilis Spanoulis (Peristeri) y Txus Vidorreta (Lenovo Tenerife) compartieron experiencias y analizaron qué detalles pueden desequilibrar esta Final Four.

Ibon Navarro (Unicaja)

“No ha sido fácil llegar aquí y nos enfrentamos al mejor Murcia de la historia. Estamos felices por poder estar aquí, no ha sido fácil, hemos trabajado mucho. Todos tenemos las mismas opciones de ganar, son equipos muy complicados. Tenemos que salir a hacer nuestro juego, respetar a nuestro rival, es el mejor Murcia de la historia y tiene mucho mérito. Nos conocemos muy bien pero seguro que Sito intentará hacer algo distinto al igual que nosotros y además intentaremos que nuestros jugadores sigan el plan. Los dos equipos tenemos una mentalidad muy similar y además somos un año más expertos, más veteranos. Murcia ha incorporado grandísimos jugadores, nosotros no teníamos esa necesidad de rehacer, hemos mantenido el bloque y creo que los dos equipos mantienen su identidad y son más sólidos por la continuidad.

Jugar el año pasado la final Four en Málaga y que se nos considerara favoritos no nos ayudó. En una Final Four puede ganar cualquiera, no hemos cambiado mucho, hemos podido mantener nuestras rutinas, los cuatro estamos fuera de casa, todos somos visitantes y eso ayuda. Jugar contra UCAM Murcia es extraño para mí, tengo un gran recuerdo de mi etapa allí".

Los 4 entrenadores, tras la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Sito Alonso (UCAM Murcia)

“Para nosotros es un placer estar aquí, lo hemos peleado y luchado duro. Tengo admiración por todos los equipos, Tenerife siempre lo consigue; Peristeri juega muy bien; Ibon domina la ACB con Unicaja. Esperemos que podamos luchar. Cuando intentas cambiar demasiado las cosas puedes perder tu identidad. El año pasado fue frustrante medirnos a Unicaja en cuartos de final, creo que este año tienen un punto de ventaja por mantener el bloque, pero nosotros tenemos mucha ilusión, estamos viviendo una temporada de ensueño y tenemos que seguir soñando. Nosotros no somos un gran equipo desde el perímetro en cuanto a porcentaje y si nos ganan esa batalla, será una ventaja grande para ellos. Tenemos que ser físicos pero inteligentes. Ellos son muy rápidos, intensos, veloces… No tenemos la experiencia de otros, como Txus Vidorreta, que ha estado aquí mil veces y controlan todo lo que puede suceder antes de la Final Four, pero en el partido no lo puedes saber porque el baloncesto se genera en una incertidumbre magnífica para que nada pueda estar preparado y en ese todo puede pasar nos agarramos de una manera muy firme nosotros con nuestra segunda presencia. Tenemos que dar lo mejor de cada uno para que las cosas sucedan. Soy una persona que cree en la motivación propia para transmitírsela a los demás en la consecución de objetivos no fáciles de alcanzar. Y habitualmente cuando las cosas no van bien. Una vez que estás aquí ya, a dos partidos de poder ser campeón de un título y que es la segunda vez en tres años tras la Copa del Rey de Granada, lo que hay que hacer es visualizar todo lo positivo y por supuesto que me he visualizado ganándola. A ver si es posible que esta visualización se lleve a cabo".

Vassilis Spanoulis (Peristeri):

“Respetamos mucho a Tenerife, su cultura de juego y su gen ganador. Estamos felices por poder estar aquí en la Final Four. Yo sí confiaba en poder estar aquí, era nuestro sueño, nuestro objetivo y lo hemos logrado. Lo hemos merecido. Ha sido una temporada larga. Les he dicho que jueguen como el resto del año, que sean ellos mismos. Hay que trabajar desde el primer día con la mejor actitud, ser fuertes mentalmente y que sigan este carácter con jugadores motivados. Hemos superado los momentos difíciles y aquí estamos. Ahora estamos sin presión. Respetamos muchísimo a Tenerife, su cultura de juego, su gen ganador… ellos están siempre y nosotros somos nuevos. Como jugador he estado en esa situación en la que no eres favorito y sabes que tienes que dar el 125% porque además ellos tienen respuestas para todo lo que se les plantea. Tenemos que ir partido a partido, a mí esta ciudad me despierta grandes recuerdos de mi época de jugador pero los verdaderos protagonistas, quienes decidirán son los jugadores".

Txus Vidorreta (Lenovo Tenerife)

“Cada Final Four es distinta y el equipo está con mucha ilusión. Es una nueva oportunidad, una ilusión poder estar aquí año tras año. Tenemos que olvidar las bajas que tenemos, a Jaime le llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada partido es distinto, son plantillas distintas y puede haber cambios tremendos de un mes a otro. Necesitamos jugar nuestro mejor baloncesto 40 minutos y defender lo mejor posible sus principales bazas. Tenemos jugadores muy expertos, veteranos, han disputado Final Four, Copa Intercontinental, tienen experiencia de Copa del Rey. Tenemos que intentar estar a nuestro mejor nivel porque hemos perdido jugadores importantes y estamos trabajando para mejorar esta faceta y jugadores que puedan elevar su producción individual y colectiva. El equipo está bien, muy motivado, con mucha ilusión siendo conscientes del mérito que tiene haberlo conseguido este año en el que las cosas empezaron algo torcidas y eso hace que sepa mejor. En frente tenemos un gran equipo que para poder estar aquí ha ganado cinco de los últimos seis partidos de Champions, incluso rompiendo el factor cancha. Estamos convencidos de que si damos lo mejor de nosotros mismos tendremos opciones de estar en la final. Es una eliminatoria muy abierta, tenemos tres bajas muy importantes, no cuentan con ninguna baja, llevan jugando muy bien los últimos meses y tendremos que hacer valer la experiencia para aprovechar las pequeñas ventajas que se puedan suceder. Estamos trabajando muy duro para ver si Sasu puede ayudarnos algunos minutos, pero no podemos pretender que esté como en los partidos anteriores. Tenemos que trabajar y ser constantes con sus manejadores y con el tiro exterior. Les respetamos mucho, nos hemos enfrentado ya a ellos en los últimos años. Ahora es una situación distinta en cancha neutral. Mis jugadores son capaces de afrontar estos partidos con la seriedad, confianza, optimismo, positividad que requiere.

Los 4 entrenadores posan junto al trofeo. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Los capitanes también hablaron sobre la Final Four

También hablaron los capitanes. En el caso de Alberto Díaz, estas fueron sus declaraciones ante la prensa: "La verdad es que la pista tiene un aspecto muy bueno, el agarre es igual que el de una cancha tradicional, cuando saltas y corres, también. Y para los fans será algo bonito y creo que lo van a disfrutar. Hemos aprendido del año pasado, no somos anfitriones y nos hemos quitado un peso de encima. La normalidad el día a día es clave para construir o mantener los hábitos. Me siento un privilegiado por estar aquí, por formar parte de un equipo que está dando tantas alegrías. Disfrutándolo mucho. Hay muchísima calidad, tendremos rivales muy complicados. La etiqueta de favorito es complicada porque aquí hay cuatro equipos de muchísimo nivel", dijo el capitán verde.

Los 4 capitanes, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Por su parte, Nemanja Radovic, capitán del UCAM de Murcia, rival de los verdes en la segunda semifinal de este viernes dijo lo siguiente: "La cancha tiene una pinta tremenda y desde luego que es una experiencia nueva… cuando jugaba al video juego NBA2K solía jugar en una superficie tan colorida como esta… así que me es familiar. Desde luego que tiene un excelente aspecto, la sesión de fotos fue genial, el entrenamiento y todos están con muchas ganas de poder jugar porque va a ser una experiencia genial. Cuando leí las primeras informaciones sobre la celebración de la Final Four en Belgrado la verdad es que me puse muy feliz, para mí es una ciudad muy especial que me trae grandes recuerdos, ahora espero que el equipo pueda hacerlo muy bien pese a que nos enfrentamos a un equipo muy duro y muy complicado al que respetamos mucho, pero hemos venido a luchar. Jugar contra Kendrick Perry será especial, es mi hermano en la selección y bromeamos cuando entrenamos. Ahora será mi rival, es un líder, un grandísimo jugador. Unicaja tiene presión por su gran temporada, son líderes en ACB y han demostrado a quienes dudaban de ellos que son un gran equipo. Nosotros estamos muy bien, con una gran temporada, no tenemos presión, estamos felices de estar aquí y con muchísima ilusión para darlo todo. Nos conocemos muy bien después de tantos enfrentamientos, nos conocemos bien pero siempre puede haber sorpresas", aseguró.