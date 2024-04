Ibon Navarro descarta a Will Thomas para la semifinal europea contra el UCAM Murcia

Will Thomas fue el jugador sacrificado por Ibon Navarro para el partido contra el UCAM de Murcia de la semifinal de la Final Four de Belgrado 2024. En la competición europea, solo pueden inscribirse siete de los ocho jugadores norteamericanos que tiene el Unicaja en su plantilla este curso ya que 5 de los 12 convocados tienen que ser cupos de formación.

Finalmente, el técnico cajista tuvo que sacrificar a Thomas, al tener a sus 13 jugadores del primer equipo en perfectas condiciones físicas. Ibon había calificado este momento como un "marrón" y eligió a su jugador más veterano y uno de los hombres claves del equipo para que descansara forzosamente en el choque de "semis".

De cara al partido del domingo, si todos los jugadores están en perfectas condiciones físicas, Ibon volverá a hacer un descarte de entre sus 8 norteamericanos. Y es que en esta Final Four hay que dar la lista de los 12 convocados antes de cada partido, pero no una lista fija para toda la competición. Así, Will Thomas podría jugar el domingo con el equipo, si así lo considera oportuno el técnico verde.

Los tres descartes del UCAM, que se presentó en Belgrado con 15 jugadores fueron: David Jelinek, Fabian Flores y Will Falk.