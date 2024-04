Belgrado, ¿la guinda a una temporada europea perfecta?

Desde que sonara la bocina final el pasado 14 de mayo de 2023 que proclamó al Telekom Baskets Bonn campeón de la Basketball Champions League 2022/23 en el Martín Carpena, en el Unicaja se instauró una idea y casi una obsesión: alzarse con el título la siguiente temporada. Jugadores, cuerpo técnico y directivos han confesado en numerosas ocasiones que aquello fue una espina clavada. Ahora, menos de un año después, un curso perfecto en Europa puede quitar aquel dolor.

Habrá que esperar a si hay guinda ante el Lenovo Tenerife, pero los malagueños pueden presumir de ser el mejor equipo de la competición. Esta vez no es una opinión, es un dato objetivo. No hay nadie que haya alcanzado las 13 victorias que han firmado los de Ibon Navarro. Tampoco los otros tres clasificados a la Final Four. Absolutamente nadie ha ganado más que Unicaja.

Imagen del Unicaja - Falco Szombathely. / BCL

Fase de grupos

El conjunto de Ibon Navarro ha exhibido estos siete meses una superioridad manifiesta frente a sus rivales, sin la necesidad de poner en marcha su mejor juego y creciendo conforme lo ha hecho la competición. En la fase de grupos llegaron Vulcano Szombathely, Le Mans y el Peristeri bwin de Vassilis Spanoulis, que peleará este domingo por el tercer y cuarto puesto frente al UCAM. Un primer reencuentro con la BCL que sirvió únicamente para ir cogiendo sensaciones y rotar.

La clasificación se cerró con 4-2. Aquel equipo aún estaba en un proceso de reajuste de roles y no necesitó ni siquiera llegar al 50% de su mejor versión para pasar a la siguiente fase. Las dos derrotas fueron meramente anecdóticas: la primera en la pista gala y la segunda en la última jornada ante los griegos. Ninguna ocasionó ningún susto, el Unicaja ya había confirmado su presencia en el Round of 16.

Dylan Osetkowski, ante el Cholet. / BCL

Round of 16

Superada la primera criba, la competición entró en una fase mucho más decisiva y ahí, con los cuartos de final en el punto de mira, los verdes no tuvieron ningún tipo de contemplación. 6-0 en un grupo con Tofas Bursa, SIG Estrasburgo y Cholet Basket. Eso sí, una nueva fase que tampoco le exigió al Unicaja recurrir a su mejor versión durante 40 minutos. Se empezaron a ver pinceladas de lo que era el equipo en Liga Endesa, pero las marchas aún estaban poco revolucionadas.

No obstante, es un pleno al que hay que agarrarse. Los últimos dos campeones de la BCL fueron el propio Lenovo Tenerife y el Bonn. Pues los dos lo hicieron en una temporada en la que superaron el Round of 16 con 6-0, el mismo resultado que consiguió el Unicaja. ¿Será una premonición?

Cuartos de final

Ya no había colchón ninguno. Acabados los grupos, llegó la presión de ganar sí o sí y cuanto más rápido mejor para tener una semana sin jornada europea. Los cajistas optaron en los cuartos por la vía rápida y con dos buenos partidos, sin ser aún brillantes, llegó el 2-0 al Promitheas Patras. Una eliminatoria en la que no hubo lugar a dudas y en la que el equipo puso en práctica el arte de ganar sin alcanzar ni el 75%.

Final Four

Y en ese estado de forma, sin que la BCL hubiese visto al Unicaja que había conseguido ganar a los cuatro Euroliga de la Liga Endesa, llegó la Final Four y una semifinal ante otro equipo ACB. El UCAM Murcia le apretó las tuercas hasta el final a los malagueños, pero llegó un ejercicio perfecto de paciencia y de trabajo defensivo para luchar por el primer trofeo de la Champions.

Está a 40 minutos. Motivos para confiar en este equipo hay infinitos, ahí están los resultados. Por delante queda el Lenovo Tenerife, el «enemigo íntimo» con el que el Unicaja y toda su afición sueñan para colocar en las vitrinas de Los Guindos el sexto trofeo de la historia. ¿Qué mejor sitio que en Belgrado?