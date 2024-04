Ibon Navarro: "Teníamos que superar esta noche a dos equipos, UCAM Murcia y Unicaja"

Ibon Navarro compareció tras conseguir la victoria que selló el pase a la gran final de la Basketball Champions League. Un reto para el que había una consigna importante: "Superar a dos equipos, al UCAM Murcia y al Unicaja", en relación a lo ocurrido en el pasado.

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria y también a UCAM Murcia por el gran partido. La explicación sobre la primera parte es que jugaron con mayor energía, muy duros, muy físicos, intentando limitar la creación de nuestros triples. Tampoco pudimos correr ni tener ritmo. En la segunda parte mantuvimos el control del rebote en defensa, creo que anotaron 4/11 en tiros de 2 en el tercer cuarto y nos dio la oportunidad de entrar al partido, también de encontrar jugadores conectados al partido como Kalinoski, Carter... Ese cambio de energía nos dio la diferencia. Nos atascamos al final, pero sufriendo es mejor".

Sombra del 2023

"Le dije a los chicos que teníamos que superar esta noche a dos equipos: UCAM Murcia y Unicaja. Nos superamos a nosotros mismos, a nuestra cabeza. No fue fácil, menos en la primera parte. Los chicos reaccionaron desde la defensa. No hemos jugado nuestro mejor partido, pero es importante ganar sin jugar a tu mejor nivel".

Despertar tras el descanso

"Somos un equipo que trabajamos mucho los partidos. No ganamos con un primer cuarto espectacular, lo ganamos al final por una rotación muy profunda. Augusto ha jugado 5 y los demás por encima de 10. No era factible que UCAM fuera capaz de mantener la intensidad de la primera parte. Había que invertir a nivel de ritmo de partido, es algo que sabemos y no perder la cabeza. Siempre invertimos en el final del partido".

Ibon Navarro ensalzó el trabajo de Perry. / BCL

Control de Perry

"Kendrick hizo un gran partido. Cuando hemos estado en estas situaciones, ha intentado ayudar tomando tiros muy arriesgados. Hoy estuvo muy calmado cuando todo el mundo estaba sobreexcitado. No solo tiene talento. No podíamos ganar este partido solo anotando. Todo el mundo buscaba sensaciones en ataque y ese fue el error. Conectamos jugadores al partido a través de la defensa".

Camino a seguir

"Yo creo que, como he dicho, este equipo está en un camino de pasar de ser un buen equipo a muy buen equipo y de un muy buen equipo a un equipo ganador. Esas cosas que parecen pocas son muy grandes. Ganar este partido jugando como hemos jugado y con estas sensaciones es importante. Ha sido duro mentalmente. Se fueron otra vez tras el descanso. El equipo tuvo claro lo que había que hacer para volver y no era buscar héroes en ataque y encontrar cosas atrás. Creo que seguir y creer es muy positivo. Que nadie haya intentado brillar para ayudar al equipo. Si algo nos destaca es que nadie necesita brillar para ayudar. Hay gente que ha hecho cosas muy buenas".

Kameron Taylor y Jonathan Barreiro celebran una acción del partido. / BCL

Lenovo Tenerife

"Conocemos muy bien Tenerife y ellos a nosotros. El año pasado nos hicimos mil trampas, ya no hay lugar a sorpresas. También pensábamos eso y nos ha sorprendido algunas decisiones. De cara al espectador es más bonito un equipo extranjero, pero si hay tres equipos españoles es porque esos tres equipos son muy buenos y están entre los mejores en la Liga Endesa. Eso habla de la ACB y de esta Champions".

Sito Alonso

El técnico del UCAM también compareció en rueda de prensa: "Estoy muy orgulloso de mi equipo, pero no es suficiente. Vinimos aquí a ganarle al Unicaja y no lo hemos conseguido. Durante el partido, sentí que dominamos el 75% del encuentro, pero no porque estuviéramos ganando, sino porque estábamos jugando mejor y evitando sus triples. En la previa dije que el partido pasaba por el número de triples y han metido 11. Incluso con esto, tuvimos la oportunidad de ganar por 1 a un minuto. No estuvimos afortunados en esos momentos, pero para mí la dinámica la ha cambiado Djedovic. Tenemos que mejorar como equipo y como club para llegar a esto porque Unicaja, en mi opinión, tiene nivel Euroliga en muchas cosas".