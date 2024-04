Lenovo-Unicaja: a 40 minutos de la gloria europea

Día grande para el Unicaja y para su «marea verde». El equipo de Los Guindos tiene este domingo, desde las 20 horas, la oportunidad de proclamarse, por primera vez en su historia, campeón de la Champions del Baloncesto FIBA. Por delante, 40 minutos en el Belgrado Arena ante un rival de postín, el Lenovo Tenerife, dos veces ya campeón de esta competición.

Va a ser muy duro, pero el Unicaja puede hacerlo. Después de una semifinal agónica el viernes, en la que el UCAM Murcia fue por delante toda la primera parte, el equipo de Ibon Navarro sabe lo que tiene que hacer y la oportunidad histórica que tiene por delante para levantar un nuevo título, el que sería el sexto de su palmarés y el segundo en poco más de un año, tras la Copa del Rey de Badalona 2023... precisamente contra este mismo Lenovo en la finalísima.

Ejim, Alberto y Osetkowski, antes del entrenamiento de este sábado. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El entrenador cajista desveló ayer que alguno de sus jugadores no estaba al cien por cien en lo físico. Veremos a ver quién es esta vez el descartado. Ejim podría dejar su puesto en el «12» a Will Thomas, que se perdió las «semis». Pero es solo una especulación, si tenemos en cuenta que el que realmente no esté al cien por cien es, seguro, el que se va a quedar fuera.

Motivación máxima

El equipo está muy motivado. Desde que empezó la pretemporada en agosto, la plantilla se puso entre ceja y ceja estar en esta Final Four... y ganarla. Querían optar al título que se les escapó hace un año en Málaga 2023. Llegaron a Belgrado los primeros, el martes, y quieren ser los últimos en irse, con el trofeo en la maleta.

Para eso habrá que ganar a un rocoso rival, con un tridente mágico y peligrosísimo. Ya se vio en su semifinal del viernes ante el Peristeri. Kyle Guy, Marcelinho, Huertas, MVP de la competición, y Gio Shermadini son las tres estrellas de un rival con muchos otros argumentos, es verdad, pero que basa su juego de ataque en la aportación del base brasileiro, del escolta norteamericano y del pívot georgiano.

El equipo se entrenó ayer en la pista auxiliar del Belgrado Arena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Plan de partido claro

Ante un rival con un banquillo no tan profundo y con jugadores más veteranos, el guion que parecería perfecto para el Unicaja es: correr, marcar un ritmo alto, defender con máxima intensidad y buscar que sus anotadores no terminen el partido con buenos porcentajes. Si se cumplen la mayor parte de esas premisas, el aeropuerto de Málaga será una fiesta esta próxima madrugada, a eso de las 3 de la mañana, más o menos.

El Belgrado Arena será el escenario de la gran final europea FIBA 2023/2024. En ese marco incomparable, aunque para esta cita con un ambiente paupérrimo, el Unicaja quiere volver a ser campeón. Como en Vrsac, en Zaragoza, en Vitoria, en Valencia y en Badalona. Ojalá la capital de Serbia se una a esa lista este último domingo de abril.