Este Unicaja también asalta el Palau y sigue haciendo historia (91-92)

Este Unicaja es el ciclón con el que, por mucho que prepares tu defensa, sabes que siempre tiene una última bala para ganar. Durante 39:52 minutos le plantó resistencia el Barça, al que no le pesó emocionalmente el varapalo de haberse quedado sin Final Four. Y ahí, hambrientos para trasladar la lucha por el liderato hasta la jornada 34, salió la versión más completa y espectacular de los cajistas para conquistar en un año histórico el Palau Blaugrana (91-92).

Ganarle a los de Grimau siempre tiene la lectura de lo mucho que ha tenido que hacer un equipo durante todo el encuentro para ganar. Sin embargo, haberle ganado a este Barça tan competitivo, con tanto talento para anotar y con tanta sed de victoria reafirma -si es que alguien lo necesita- que este Unicaja ya es absolutamente legendario.

Victoria con historia

De hecho, es una victoria que tiene su peso en la historia. Lo más evidente son las 27 victorias en la temporada regular de la Liga Endesa. El Unicaja 2023/24 de Ibon Navarro ya ha igualado al Unicaja 2000/01 y 2001/02 de Bozidar Maljkovic. Ni siquiera las consiguió el que fuera campeón de ACB con Sergio Scariolo. Pero hay mucho más. Supone haber ganado este curso en la pista de los cuatro Euroliga: 84-93 al Baskonia, 93-99 al Real Madrid, 63-83 al Valencia y 91-92 al Barça. Si a alguien le quedan palabras...

El Unicaja llevó el partido hasta el último para también conquistar el Palau. / ACBPHOTO

Y es que no quedan para este equipo y, especialmente, para el fondo de armario que siempre ofrece. Cuando todo el mundo esperaba un plus de talento, llegó el mejor Augusto Lima. Tiene razón el cuerpo técnico cuando insiste tanto en su presencia. Suyo es el mejor más/menos de los cajistas: 10 y con una incidencia directa brillante. Secó a Hernangómez en la pintura y dirigió al resto de sus compañeros en ataque. Soldado en firme para el play off.

Inicio muy frío

Empezó el Unicaja totalmente desaparecido. Ni entraron los tiros ni tampoco hubo mucha dureza en defensa. Entre Jabari Parker y Brizuela pusieron en el marcador el 13-2. Lo paró rápido Ibon Navarro porque el exNBA estaba encontrando un paseo triunfal con un Osetkowski muy superado. No dejó de tenerlo, pero los malagueños ya empezaron a hacer acto de presencia en el partido. La desventaja era notable y los últimos tiros libres de Ricky Rubio no ayudaron a rebajar la distancia (27-20).

Le costó a los cajistas encadenar varias acciones de éxito. No obstante, la entrada de Augusto Lima fue estratosférica. Él solo cambió el ritmo del partido para dar varios pasos hacia delante en defensa: recuperar, correr y anotar. Ahí empezó a volar el Unicaja. Grimau no encontró oposición para un Carter que se hizo gigante, Barreiro firmó el 40-42, la primera ventaja en el minuto 18:50, y los verdes aterrizaron en Barcelona. Solo una picardía de Ricky desequilibró el resultado al descanso (47-44).

El éxtasis del campeón

Ya era otro partido, excepto para Brizuela, al que solo unas molestias le retiraron de la cancha cuando estaba siendo sublime. Aunque ya, desde el segundo cuarto, los cajistas tenían muchas variantes para responder de igual a igual los golpes del Barça. Entre Osetkowski y Lima volvieron a poner el marcador en 66-67. El partido del brasileño sobre Hernangómez estaba siendo colosal.

Ahora había que culminar el trabajo. La buena noticia es que la ventaja estuvo a favor del Unicaja. La mala noticia es que el final no iba a ser apto para personas con problemas de corazón, la lucha ya fue directa en cada posesión. El Barça entró en los últimos 3 minutos con 85-81, pero lo igualó Kravish a 1:30.

A partir de ahí, una secuencia brutal. Triple de Jabari Parker (89-87), triple de Kalinoski (89-90) -la vida le ha dado el que no entró en Tenerife-, dos tiros libres de Satoransky (91-90) y penetración de Perry (91-92) con 08.4 segundos para el final. Quedaba un mundo, pero se le hizo minúsculo a Jabari cuando se encontró por delante a Melvin Ejim.

Kameron Taylor (d) encesta ante la oposición de Joel Parra. / Quique García

El liderato se juega en casa

Con todo ello, se nos ha quedado por delante un final de temporada que puede ser absolutamente apoteósico. El Carpena tomará la palabra el domingo (18.30 horas) para decidir la lucha definitiva entre Unicaja y Real Madrid por ser campeón de la Fase Regular de la Liga Endesa. ¡Casi nada! Tarde muy grande la que se espera y con otro lleno.