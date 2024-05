El campeón de la Liga Regular es el... Unicaja

En un Martín Carpena abarrotado, con un público entregado a sus jugadores y ante un rival al que se trató con exquisito cariño y que ojalá vuelva pronto a la elite del baloncesto español, el Unicaja cerró el círculo de la Fase Regular liguera 2023/2024 con un triunfo más, el 28 de la temporada ACB, que permite a los de Ibon Navarro hacer HISTORIA: campeones de la Liga Regular (por segunda vez) y récord de victorias en una temporada con el mejor balance visto nunca por estos lares (28-6).

El mismo equipo que hace ahora solo 24 meses peleaba con el Fuenlabrada, el San Pablo Burgos, el Coosur Real Betis y el Obradoiro para no bajar a la LEB Oro, hoy se codea con el Real Madrid y el Barça buscando levantar el trofeo de la Liga. Y es que el play off será el que dicte la sentencia definitiva a partir de esta próxima semana, pero a día de hoy a ver quién es el periodista especializado, el analista de turno o el tuitero «enterao» que no coloca a los verdes como aspirantes legítimos a ganar la presente Liga Endesa.

Alberto Díaz pudo jugar tras recuperarse de sus problemas físicos. / Gregorio Marrero

Temporada para el recuerdo

Es difícil poder explicar la barbaridad que el Unicaja está firmando este curso. Y no solo por los resultados, también por su manera de conseguirlos. Es muy difícil jugar mejor al baloncesto de lo que lo ha hecho estos últimos meses el Unicaja. En casa y fuera. En la ACB y en la BCL. Una temporada, pase lo que pase en los inminentes cruces por el título, que ya es inolvidable.

Contra el Zunder Palencia no se vio la mejor versión cajista de la Liga, pero el equipo supo jugar sus bazas para ganar el partido sin pasar ningún apuro, rotando a sus jugadores para no cargarlos de muchos minutos y cumpliendo con el guion previsto sin ninguna dificultad.

Ejim completo un partido soberbio. / Gregorio Marrero

Las pérdidas de balón del siempre eficaz ataque cajista marcaron un inicio de partido en el que el Zunder Palencia aprovechó los regalos para liderar el marcador. Hasta 5 arriba estuvo el colista (12-17) ante un Unicaja falto de ritmo y actividad en esos primeros 10 minutos. Empezaron a entrar los tiros y eso valió para equilibrar el marcador al llegar el minuto 10: 17-17.

No varió mucho el guion en los siguientes minutos. El Unicaja fue incapaz de imponer su ritmo, jugó a tirones y el rival aguantó, liderado por un Benite muy acertado, 29-34. Ibon Navarro rotó mucho su banquillo, pero esta vez le costó encontrar un cinco ideal en pista. Sin prisa, pero sin pausa, el Unicaja empezó a ser el habitual Unicaja. Mejoró su defensa y un parcial de 13-0 en los últimos dos minutos largos antes de llegar al descanso provocó el principio del fin para el rival: 42-34 coincidiendo con el intermedio.

Carter y Perry celebran el liderato. / Gregorio Marrero

Segundo tiempo

El Unicaja ya no dio más opciones. Los verdes se fueron de 13, 47-34. El Palencia parecía superado y con la bandera blanca de la rendición a punto de exhibición. Es verdad que un par de errores en ataque de los de Ibon y un par de canastas de Piñeiro agarraron a su equipo todavía en el marcador, 50-43. Pero contestó el Unicaja con otro arreón hasta el +19, 65-46. El minuto 30 dejó todo visto para sentencia: 68-48.

Final feliz

Los últimos 10 minutos no tuvieron historia. Ejim, impecable todo el partido, puso el +24 con otro triple más (76-52). Se rozaron los 30 de ventaja. El Palencia se vio desbordado. Los cajistas siguieron arrasando el aro palentino a triple limpio hasta el desenlace final: 93-69. Se acabó la Liga Regular. Empieza el tiempo del play off.