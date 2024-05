Ibon Navarro: "Esto hacía mucho tiempo que no pasaba y hay que darle su mérito"

Ibon Navarro compareció tras certificar con una victoria ante el Palencia la condición del Unicaja como campeón de la Fase Regular de la Liga Endesa. Reconoció que hay darle el valor correspondiente, aunque "un mojón", pero se mostró muy consciente de lo logrado: "Esto hacía mucho tiempo que no pasaba y hay que darle su mérito".

Final de temporada

"Lo primero que quiero hacer, aunque ya lo he hecho personalmente, es mandar un abrazo a toda la afición del Zunder Palencia y desde aquí mandar un abrazo a toda la familia del Obradoiro. Confiar que un club como ellos con esa masa social, igual que Palencia, puedan volver pronto. Y felicitar al Granada por la permanencia".

Balance del partido

"Era difícil para nosotros estar concentrados y metidos en el partido por muchas circunstancias. Nos ha costado 18 minutos hacerlo después de errores impropios, pero muy explicables por la situación en la que veníamos con un partido como fue el de Barcelona, ver el ambiente de festejos alrededor del partido teniendo que ganar. En los dos últimos minutos de la primera parte, hemos encontrado cinco jugadores con intensidad y concentración para coger ventaja de cara a la segunda mitad. Después ya hemos jugado tranquilos. Cuando juegas contra el Palencia y sus defensas de cambios te confunden. Con las cosas sencillas hemos encontrado los tiros. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba y hay que darle su mérito, lo justo, que es un mojón como decís aquí, porque llega el play off. Por esto, desgraciadamente, no dan nada".

Mérito del liderato

"Cuando algo no pasa en los últimos 15 años es porque es noticia. Hay que darle mucho mérito al equipo. Haber perdido 6 partidos en todo el año, 3 en las primeras 4 jornadas, tiene mucho mérito. Es para darle al equipo la enhorabuena. Cuando perdimos en Copa contra el Tenerife les dije que podía pasar esto, que podía ser bonito si trabajábamos juntos. Vamos a ver si somos capaces de sacar un cruce de cuartos muy difícil".

Cuartos, el único foco

"BAXI Manresa. Es superdifícil este cruce. Parece que solamente lo podemos perder porque ya lo hemos ganado, justo como la Copa. Vamos a ver si somos inteligentes y humildes, ponemos los pies en el suelo y hacemos lo que tenemos que hacer: jugar a nuestro máximo nivel para poder ganarle a un equipo que juega muy parecido a nosotros con cero presión. Su temporada es brillante, han aguantado el acoso del Baskonia y se han metido en play off, es espectacular su temporada. No nos metáis más de la que ya tenemos".