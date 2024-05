Unicaja-Zunder Palencia: cierre de Liga Regular... y a pensar en el play off

Si a mediados del pasado mes de agosto, el día en el que el Unicaja arrancó la pretemporada, alguien nos hubiera dicho que el equipo de Ibon Navarro dependería de sí mismo la jornada 34 para ser campeón de la Fase Regular de la Liga Erndesa, todos nos hubiéramos reído, habríamos mirado al susodicho con cara de lástima y perplejidad y le habríamos pedido que cambiara urgentemente su medicación.

Hoy, 9 meses después de aquel primer día de trabajo del equipo en el Carpena, resulta que lo casi imposible le ha ganado a la lógica. Y sí, el Unicaja encara este domingo la última jornada de la Liga Regular como líder de la clasificación por delante de Real Madrid, Barça, Valencia... y así todos los demás equipos ACB, uno por uno, hasta llegar al ya descendido Zunder Palencia, colista de la clasificación y, precisamente, rival este domingo de los verde y morados, desde las 18.30 horas, en horario unificado para todos los partidos de esta última entrega liguera.

La verdad es que el Carpena se apresta a vivir otra tarde mágica. Se llenará el Palacio porque de un tiempo a esta parte da lo mismo el rival, se llena siempre para ver en directo al mejor equipo del baloncesto español en lo que va de curso y que también es el mejor de la Europa FIBA, como demostró hace ya un par de semanas en la Final Four de la BCL en Belgrado.

El Unicaja espera ya rival para el play off por el título. / Gregorio Marrero

Liderato final a tiro

El Unicaja tiene por delante 40 minutos para confirmar que es el top 1 de la Liga Endesa 2023/2024 ante un rival que ya no se juega nada y que se despedirá de la elite en Málaga. Si los verdes ganan al Palencia, el primer puesto de la clasificación será para los de Ibon Navarro, independientemente de lo que haga el Real Madrid en su partido en el WiZink contra el Baskonia. En el deporte no hay nada imposible, pero que el Unicaja, jugándose lo que se juega, pierda contra el Zunder Palencia si realmente no es imposible, lo roza.

Además de lo que pase en el Palacio, las miradas estarán puestas en otras cuatro canchas de las que saldrá la combinación de resultados necesaria para saber quién acaba la Liga octavo y se convierte en el primer rival de los verdes en los cuartos de final. Por el orden de probabilidades que yo creo puede ser el Baxi Manresa, el Lenovo Tenerife, el Dreamland Gran Canaria o el Baskonia. Cualquiera de los cuatro será una piedra dura para los de Ibon Navarro. Pero esta temporada, viendo lo que estamos viendo, la preocupación es más para ellos, que para el Unicaja.

Ibon Navarro se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto frente al Tenerife. / ACBPHOTO/M.POZO

Final de la Fase Regular

Lo dicho. Se acaba una Fase Regular de la Liga que pasará a la historia del club de Los Guindos. Por los números, por el juego, por el ambiente vivido cada partido en el Palacio y por las sensaciones que han rodeado al equipo. La próxima semana arranca el play off por el título. Antes, lo de hoy: ganar al Palencia y conocer el nombre del rival en los cuartos de final. Un domingo muy interesante.

Suscríbete para seguir leyendo