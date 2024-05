Unicaja 2023/2024: ¿el mejor de la historia?

Las comparaciones son odiosas. Y en el mundo del deporte, cuando se habla de épocas distintas, todavía más. Pero la pregunta está en la calle, en las redes sociales y en el entorno del club verde y morado: ¿Es mejor este Unicaja de Ibon Navarro que el exitoso de Sergio Scariolo de la primera década del presente siglo XXI?...

La verdad es que no es nada fácil responder a esa pregunta. Además, cada uno seguro que tiene su propia percepción de lo que fue aquel maravilloso Unicaja entre 2005 y 2207 y de lo que es este actual equipo capaz de derribar barreras, ganar títulos y romper registros históricos.

Han pasado casi 20 años de aquel Unicaja que ganó la Copa del Rey de 2005, ganó la Liga Endesa de 2006 y se coló en la Final Four de la Euroliga de 2007. Este Unicaja actual de Ibon Navarro es más modesto en cuanto a sus logros (a la espera de lo que pase con este play off por el título de Liga), pero también ha levantado ya dos títulos, la Copa del Rey de 2023 en Badalona y la BCL 2024 de Belgrado. Trofeos a los que hay que añadir la mejor racha liguera de toda la historia (28-6) y el liderato al final de la Fase Regular, algo que aquel Unicaja de Scariolo también firmó la campaña 2005/2006, la que terminó precisamente con los verde y morados levantando el trofeo al cielo de Vitoria en el Buesa Arena.

Celebración del título de Liga 2006 en el vestuario. / EFE

¿Quién ganaría un partido entre el Unicaja de Scariolo y el de Ibon?

Es solo ciencia ficción, pero ¿qué pasaría si el Unicaja de Scariolo jugara contra el Unicaja de Ibon Navarro un play off al mejor de 5 partidos? No se puede negar que aquella plantilla que tenía el técnico italiano a sus órdenes era un plantel de mucho más talento del actual que maneja Ibon Navarro. Pero nadie puede negar tampoco que este Unicaja ha demostrado que puede con todo. ¿También con aquel Unicaja campeón de 2005 y 2006?

Son dos Unicajas muy distintos en su configuración. El de Scariolo tenía a Marcus Brown (llegado del CSKA de Moscú), considerado por muchos uno de los tres mejores americanos del baloncesto europeo en aquella época. Además, contaba con un líder total en su plantilla en la figura de Jorge Garbajosa (procedente del Benetton de Treviso), un «4» que podría haber jugado en cualquier equipo de Europa, pero que apostó por fichar por un Unicaja económicamente con muchos más recursos que el actual, rondando los 20 millones de presupuesto en esa época dorada.

El Unicaja celebra su título ACB. / EFE

Su pareja de aleros altos Herrmann-Risacher era otra de las claves de una plantilla que contaba con dos canteranos que ya apuntaban a ser historia del club: Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. En definitiva, un róster histórico por sus nombres y también por lo que consiguió con Pepe Sánchez, Flo Pietrus, Sandro Nicevic, Daniel Santiago...

Un Unicaja ahora mucho más terrenal

Nada que ver, desde luego, con el actual Unicaja. Ibon Navarro y Juanma Rodríguez, con mucho menos dinero que en aquella época, han fabricado un equipo con jugadores no muy conocidos y llegados de equipos de perfil bajo. Un «tal» Kendrick Perry, sin ningún pedigrí en Europa aparte de jugar en no sé sabe cuántos equipos de no se sabe cuántas Ligas, llegó desde el Buducnost montenegrino. Otro «tal» David Kravish vino desde el Galatasaray, sin hacer ningún ruido y con expectativas de ser una ayuda para otros jugadores más importantes en el puesto de «5». A Melvin Ejim se le repescó desde el Cedevita, a Kalinoski se le fichó del Breogán, a Augusto Lima del UCAM Murcia, a Dylan Osetkowski del Villeurbanne, a Tyson Carter del Zenit...

El caso es que todas esas piezas han cuajado hasta formar un bloque ganador, aspirante a títulos y que puede mirar de tú a tú a ese Unicaja de Sergio Scariolo que parecía insuperable y con el que ahora ya se le puede comparar.

Récord de victorias

Este Unicaja 2023/2024 ha sido el que más victorias ha sumado en Liga en toda la historia. ¿Es suficiente para decir que es mejor que aquel que entrenaba Scariolo? La verdad que un título de Liga vale más que cualquier otra cosa. El de 2006 fue capaz de ganar la ACB. Quizás eso le sigue poniendo en lo alto del podio, pero ojo que la temporada no ha acabado. Y si este Unicaja levanta la Liga 23/24, el debate puede tener otro final.

