Djedovic: "Ahora la cuenta empieza de cero"

El Unicaja arrancará a partir de este jueves el play off de cuartos de final por el título. Le espera al otro lado de la pista el Baxi Manresa, en una eliminatoria al mejor de tres partidos con ventaja de campo para los verdes.

Nihad Djedovic, un de los veteranos de la plantilla, pasa revista a la actualidad del equipo a solo un par de días para que arranque un ilusionante play off para los de verde y morado.

Liderato de la Fase Regular

"No sé si no vale de nada o vale mucho ser el primero. Detrás de este éxito hay mucho trabajo de cada día. Para nosotros lograr el primer puesto antes del play off es importante, pero es verdad que ahora empezamos el play off y hay que olvidar lo que hemos hecho. La cuenta empieza de cero".

Factor cancha

"Es importante en los play offs. Cada partido es diferente. Jugar en casa vale mucho porque es muy difícil jugar en Málaga contra nosotros. El Carpena aprieta mucho y eso nos da mucha confianza. Hemos trabajado mucho para esto y ahora lo vamos a disfrutar".

Presión

"Estamos siempre tranquilos. No tenemos ninguna presión. Si das el máximo cada día y lo haces al cien por cien los resultados llegan antes o después. Estamos sin presión, disfrutando y todo lo que viene es un regalo para nosotros. Si jugamos nuestro juego y al máximo, creo que tendremos muchas opciones porque hemos ganado a todos los rivales que están en el play off. Quereos ganar, pero sin presión, disfrutando".

Nihad Djedovic. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Manresa

"Baxi Manresa es un rival que juega un baloncesto muy rápido, como nosotros. Tienen un gran entrenador. No es fácil jugar contra ellos. Tenemos que estar centrados en nuestro juego, hacer las cosas igual de bien como todo el año. Si estamos así los 40 minutos no deberíamos tener problemas. Si no, en cualquier momento el Manresa no se rinde y puede ganarnos. Son muy fuertes mentalmente. Tenemos que hacer nuestro trabajo para tener el control del partido".

Primer partido

"El próximo partido siempre es el más importante. Empezar bien la eliminatoria significa mucho. Ojalá podamos seguir sin lesiones todos para dar nuestro máximo y para seguir con confianza. Ahora va a ser un poco aburrido porque es un play off largo, con muchos días que hay que entrenar, que es algo que ahora nos cuesta más. Tenemos que estar mentalmente fuertes".

Estado físico

"Estoy física y mentalmente bien. Estoy acostumbrado a jugar play offs cada año. Estoy acostumbrado a jugar hasta junio cada temporada. Estoy ilusionado por jugar ahora estos partidos claves en el Carpena. Cada partido del play off va a ser una maravilla jugar aquí".

Equipo

"Veo al equipo trabajando como siempre. Todo el grupo piensa lo mismo. Nadie ha comprado billetes para irse de vacaciones. Nuestro plan es estar aquí hasta el último día".

Real Madrid y Barça

"Yo veo para Unicaja esto como una oportunidad. Está claro que en esta liga mandan Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia, aunque esta temporada no ha tenido buenos resultados. Estos cuatro son los que mandan. Nuestro plan era competir contra ellos. Ahora podemos competirles y tratar de ganar títulos con ellos. Unicaja ha dado una señal de que es un club serio que puede competir contra cualquiera".

Rumores de fichajes y salidas

"Veo al equipo serio. Vamos primeros, es normal que otros equipos pregunten por nuestros jugadores. No sé nada de los contratos de los demás, cada uno debe manejar sus cosas, pero veo al equipo relajado y a los jugadores felices".