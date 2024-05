Dylan Osetkowski, en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2023/24

Esta vez sí, el Unicaja tiene a un jugador en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2023/24. Es un equipo tan coral que podría ser cualquiera de sus componentes, pero hay un cajista que ha ocupado muchos titulares esta temporada después de un curso brillante. Así que Dylan Osetkowski ha recibido el reconocimiento de la ACB para estar entre los cinco mejores jugadores de la temporada.

Completan el quinteto Facundo Campazzo (Real Madrid), Andrés Feliz (Joventut Badalona), Markus Howard (Baskonia) y Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife).

La temporada del californiano ha sido indispensable para entender el paso de gigante que ha dado el Unicaja hasta ser el campeón de la Fase Regular de la Liga Endesa, siendo el jugador bandera a nivel de talento para desatascar los partidos. Además, también está en el Segundo Mejor Quinteto de la BCL 2023/24.

Habrá quien considere que los 11.8 puntos, 4.1 rebotes, 1 asistencia, 0.9 recuperaciones, 0.3 tapones y 12.7 de valoración que ha promediado por encuentro sean registros tímidos para recibir este galardón. Hay que irse hasta el número 30 para encontrar su nombre en los más valorados, pero es mucho más cierto que solo un jugador (Poirier) le supera jugando menos minutos porque 'solo' lo hace en 20.

Agradecimientos

Así respondió Osetkowski en unas declaraciones difundidas por el Unicaja: "Primero quiero agradecer a mis compañeros. Esto no sería posible sin ellos y son una gran parte de mi éxito. Gracias al entrenador por darme la oportunidad de ser yo mismo y hacer lo que hago a diario. Agradecer también a la afición por cada partido, por cada día, por confianza en mí y el equipo, esto va por todos".

¿Camino del MVP?

No obstante, podría no ser el único premio que recibiera este curso el californiano. Ha sido el gran candidato por parte de los aficionados para coronarse como MVP de la Liga Endesa. "Sí, sientes el amor y el apoyo en cada partido en casa que tenemos aquí y sabes que los aficionados siguen mostrando ese amor y aprecio por nosotros como jugadores y por mí mismo, es algo increíble. Quiero decir que los aficionados de Málaga son insuperables, hablo de mi experiencia en Europa y me refiero a toda mi carrera jugando al baloncesto. Así que, de nuevo, solo quiero dar las gracias a los aficionados y a todos los que contribuyeron a esa votación", agradeció a la 'marea verde'.

Único objetivo: la Liga

No obstante, como es habitual, Osetkowski no le da más relevancia de la que tiene a este reconocimiento individual. Este jueves empieza un nuevo e ilusionante camino para aspirar a lo único que tiene en la cabeza: "Creo que David -Kravish- lo dijo mejor cuando fue él incluido en el primer equipo de la BCL. Estos premios individuales no significan absolutamente nada si no tenemos la oportunidad de ganar el premio más importante: la Liga. Estos premios individuales no me motivan más. No debemos alejarnos del objetivo final, que es ganar la Liga".