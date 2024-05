Kendrick Perry será baja en el primer partido de play off ante el BAXI Manresa

El Unicaja ya afronta los cuartos de final por el título de la Liga Endesa con un contratiempo. Según ha anunciado Ibon Navarro en la previa, Kendrick Perry no podrá estar este jueves, como mínimo, en el Martín Carpena. Una baja muy sensible que afecta de lleno en los planes para hacer frente a los de Pedro Martínez.

Así ha explicado el técnico cajista la situación del montenegrino: "Se dio un golpe el otro día en el partido -Zunder Palencia-. Tiene un problema en la rodilla. No ha podido entrenar, está con líquido, tenemos que cuidarlo. Si fuera el quinto partido de la final, haríamos alguna barbaridad para que jugase, pero no creo que sea muy inteligente. Vamos a ver si puede ir evolucionando. Las últimas 48 horas han sido buenas y nos hacen ser optimistas, pero no ha entrenado ningún día. Aunque mañana estuviera bien, sería tirarnos una piedra contra nuestro tejado cuando hemos estado todo el año haciendo una cosa distinta. El jugador que no esté al 100% no puede estar en el campo porque es un partido en el que necesitamos a todo el mundo a tope".

Perry será una baja muy importante contra el Manresa. / ACBPHOTO

Un descarte fortuito

Con la ausencia de Perry, el marrón de hacer un descarte es algo que ha evitado el cuerpo técnico. Sin embargo, pasa a ser un contratiempo porque en condiciones normales no hubiese sido el base. "Está claro que no hubiéramos hecho el descarte de Perry porque es un jugador que, especialmente, contra los '1' de Manresa es clave. Para poder jugar contra Manresa, que niegan los pases a los bases, es importante Carter al '2' y va a estar al '1'. Son cosas que modifican el plan de partido, pero nos tenemos que reponer a esto".

Tiempo para la recuperación

La buena noticia es que estos cuartos de final, aunque sean a tres partidos, permiten que haya tiempo para recuperarse. El primer partido será este jueves, pero el segundo tendrá lugar ya el próximo martes. ¿Estará Perry en el Nou Congost? Hay optimismo con cómo han ido los últimos días, pero solo lo hará siempre y cuando esté al 100%. Por lo pronto, es definitiva su ausencia para recibir en el Martín Carpena el primer cruce del play off.