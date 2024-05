Unicaja - BAXI Manresa: comienza el camino hacia la gloria

Aquí está la hora de la verdad. Es la cita que se propone el Unicaja cada mes de septiembre antes de empezar la temporada. Así que si vuelve a estar aquí, es que ha cumplido su objetivo, aunque nada es como siempre. ¿Quién hubiese dicho que el equipo iba a aterrizar en el play off de la Liga Endesa como campeón de la Fase Regular? Pues lo es, envuelto de optimismo, confianza y gloria para iniciar este jueves (20.30 horas/Movistar) el camino ante un BAXI Manresa que amenaza esa felicidad del líder.

No va a ser nada fácil. Es cierto que vale «un mojón» haber quedado primero o que lo ganado hasta ahora no cuenta en absoluto para este nuevo tramo, pero nadie puede negar que este equipo, histórico ya en Los Guindos, hace soñar con lo más alto. No hay que mirar más allá de Manresa y los cuartos de final, nada es seguro en el baloncesto, pero el optimismo es mucho mayor si se recuerda que Madrid y Barça están en el otro lado del cuadro.

Ahora empieza un nuevo capítulo y habrá que hacerlo con una ausencia muy importante: Kendrick Perry. El base montenegrino no ha entrenado en toda la semana y será baja por un golpe en la rodilla que recibió ante el Palencia. Por lo pronto, lo será este jueves. Habrá que ver si consigue llegar al martes -día del segundo partido-, pero en caso de hacerlo tendrá que estar al 100% para que el descarte sea otro compañero.

Ibon Navarro, este miércoles en la rueda de prensa celebrada en la tienda Boston. / Álex Zea

Factor Carpena

El que va a jugar un papel importantísimo es el Martín Carpena. De hecho: ganar todos los partidos del play off como local vale un título de Liga Endesa. Es la ventaja de haber sido el primer clasificado al cabo de las 34 jornadas y es una ventaja que tiene que hacer válida la ‘marea verde’ para comenzar este jueves su ritual de noches grandes.

Puede que se quede algo lejos de lo que estaba siendo en el imaginario ideal. Todo el mundo soñaba con que las entradas para este primer partido iban a durar horas, pero se ha llegado al jueves con localidades aún por vender. No van a ser muchas, algo más de un centenar, pero es el momento de que todo el mundo reme en un mes -ojalá- que promete ser muy ilusionante.

Ibon Navarro no paró de mandarle mensajes a la afición en la previa para concienciar de lo importante que es este primer partido. Sí, es jueves, a las 20.30 horas, pero no todos los días se juega un play off de Liga Endesa. Después de lo visto durante el curso, el Carpena tiene que ser una caldera para llevar a su equipo hacia la victoria y es la tarea que hay por delante desde ya.

Prohibido fiarse del Manresa

Porque el rival será el octavo clasificado, con todo el merecimiento, pero es, posiblemente, la eliminatoria más dura en estos primeros cruces. El BAXI Manresa lo tiene todo para frenar a este Unicaja. Lo ha rozado en las dos ocasiones en las que se han enfrentado: Osetkowski firmó una mañana espectacular en el Carpena y una segunda parte brillante tiñó de verde el triunfo en el Nou Congost.

A partir de ahí, aparece nada más y nada menos que el nombre de Pedro Martínez. Un auténtico maestro en eliminatorias cortas, en los ajustes de su equipo y al mando de una plantilla encomiable, con todos los efectivos y plagada de jugadores con ganas de hacer algo muy grande.

Así que el Carpena decide este primer partido de la eliminatoria. El líder quiere apuntarse la primera en casa, pero con ser favorito únicamente no llega. Habrá que pelearlo con todo. Es el momento más esperado y para que el Carpena valga una Liga Endesa hay que empezar por hoy mismo.