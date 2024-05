Ejim y Barreiro: los soldados también brillan

Con jugadores como Dylan Osetkowski o Tyson Carter algo lejos de su mejor versión en el primer partido del play off ante el BAXI Manresa, el Unicaja necesitó de otras figuras para sacar el partido hacia delante frente al BAXI Manresa. Hubo muchos nombres a destacar, pero hay dos que merece la pena destacar: Jonathan Barreiro y Melvin Ejim, los soldados también brillan.

Barreiro, efectivo y brillante

Nunca propone el equipo de Pedro Martínez un contexto de partido sencillo, pero tampoco lo fue para el gallego. Salió en el quinteto titular y formó parte de esa línea exterior -junto a Alberto Díaz y Tyler Kalinoski- que tuvo que exprimirse al fondo para mantener al equipo malagueño en partido, además de tener que luchar contra otros aleros muy físicos como son Musa Sagnia o Juampi Vaulet.

Barreiro fue esencial con tres triples. / Álex Zea

Se marchó del Carpena con un ejercicio extraordinario de defensa, pero brilló con puntos fundamentales para los malagueños. Fueron tres triples y a cada cual más importante. El primero llegó para materializar el 8-2 y el segundo, esencial, firmó el 26-30 por el que los del Bagés tuvieron que pedir tiempo muerto. Aunque la sentencia final aterrizó en el Palacio con el 74-63, definitivo para encaminar la senda hacia la victoria.

Ejim, imperial

El canadiense del Unicaja no es una sorpresa para nadie, pero sigue rozando la brillantez en cuestiones en las que no se le exige. Ha llegado al play off tras el mejor partido en su carrera en Liga Endesa -22 puntos, 4 rebotes y 28 de valoración- frente al Zunder Palencia y ante el Manresa volvió a demostrar lo importante que es en el equipo.

Mantener el nivel ofensivo fue prácticamente imposible, pero sus números volvieron a maravillar: 9 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperaciones para 17 de valoración. Junto a Alberto y Kalinoski, fue el timón defensivo para sus compañeros y le ganó la batalla física a Devin Robinson. Para el recuerdo quedará el tapón a dos manos a Martinas Geben.

El martes llega un nuevo partido ante el BAXI Manresa y la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. No solo será importante para el Unicaja, también para dos jugadores que, curiosamente, acaban contrato este verano. Habrá que ver qué es lo que acaba por decidir la dirección deportiva, pero lo es seguro es que Barreiro y Ejim volvieron a demostrar que los soldados pueden brillar como protagonistas.