Unicaja - UCAM Murcia: Horario y dónde ver por TV el primer partido de las semifinales del playoff de la Liga ACB

Ocho meses después de disputar aquella semifinal de la Supercopa Endesa, unos como campeones de Copa y otros como anfitriones, Unicaja y UCAM Murcia se vuelven a ver las caras, ahora en la semifinal de la Liga Endesa. ¿Quién se lo podría decir a aquellos dos equipos entonces? Pues sí, y con todo el merecimiento para ambos, comienza una preciosa eliminatoria en la que hay en juego, nada más y nada menos, que un puesto en la final de la ACB 2023/2024.

Tras ganar al Valencia Basket en un último cuarto magistral, los de Sito Alonso se vuelven a citar en una nueva semifinal con los de Ibon Navarro -tras la Supercopa Endesa y la Final Four de la Basketball Champions League- y pondrán a prueba la resistencia de un Palacio que llega pletórico de confianza antes de vivir 80 minutos de puro vértigo.

Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar en estos próximos partidos, pero evitar a Real Madrid y Barça ya es un punto a tener en cuenta. No vale para sumar, pero sí para tener el camino algo más ‘sencillo’ con todo el respeto a la mejor temporada de la historia de los universitarios. Tampoco sirve de nada haberle ganado a los de Sito Alonso los cuatro partidos hasta el momento. Todo sirve de poco y de nada a la vez, pero hay tanta ilusión que es imposible mirarle a la cara a las ‘semis’ de otra forma que no sea con esperanza. Y motivos hay de sobra, también lo tendrán desde el otro lado.

¿Cuándo empieza la semifinal?

La serie por una plaza en la gran final liguera arrancará este martes 28 de mayo, a partir de las 20.30 horas en el Palacio Martín Carpena. El segundo partido, también en Málaga, se jugará 48 horas después, el jueves 30, también a las 20.30 horas. Para estos dos partidos quedan ya solo un centenar largo de entradas por lo que el ambiente de gala y el lleno están virtualmente asegurados.

Ahora empieza un nuevo capítulo de esta historia, en la que no vale nada lo realizado anteriormente. Es una oportunidad inigualable para ambos de estar en la gran final de la Liga Endesa. De hecho, es la primera vez que alcanza el UCAM la semifinal, siendo el segundo play off de su historia. Por lo que, como mínimo, hay en el horizonte tres partidos no aptos para personas con problemas de corazón.

¿Dónde ver por TV?

Este martes, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar el primer partido entre malagueños y murcianos. En caso de no poder acudir al Martín Carpena, ¿cómo se podrá seguir por televisión? El canal Movistar Deportes será el que retransmita el encuentro. Además, también se podrá seguir en directo, jugada a jugada, en la página web de La Opinión de Málaga www.laopiniondemalaga.es, así como el resultado, cuarto a cuarto, en la cuenta de X -antes Twitter- de @LOMA_Deportes.